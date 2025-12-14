 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concepción del Uruguay

Video: Motociclista embistió a un policía al intentar evadir un control vehicular

Fuentes policiales comunicaron que, al observar una moto con un único ocupante que se acercaba al puesto de control, el personal le dio la orden de detenerse. Lejos de acatar la directiva, el joven de 17 años intentó evadir el operativo a alta velocidad y embistió a un efectivo policial de 36 años.

14 de Diciembre de 2025
Accidente en Concepción del Uruguay
Accidente en Concepción del Uruguay

Fuentes policiales comunicaron que, al observar una moto con un único ocupante que se acercaba al puesto de control, el personal le dio la orden de detenerse. Lejos de acatar la directiva, el joven de 17 años intentó evadir el operativo a alta velocidad y embistió a un efectivo policial de 36 años.

Un motociclista de 17 años intentó evadir el control y, en la maniobra, embistió a un funcionario policial; ocurrió a la 01:25 de este sábado en un control conjunto realizado por personal del Comando Radioeléctrico, Comisaría de Minoridad y Tránsito de Concepción del Uruguay.

 

Fuentes policiales comunicaron que, al observar un motovehículo con un único ocupante que se acercaba al puesto de control, el personal le dio la orden de detenerse. Lejos de acatar la directiva, el joven de 17 años intentó evadir el operativo a alta velocidad y embistió a un efectivo policial de 36 años.

 

El funcionario, sufrió lesiones en sus brazos y cabeza, por lo que debió ser asistido de urgencia y trasladado al nosocomio local por el servicio de ambulancia.

Accidente en Concepci&oacute;n del Uruguay (foto Uruguayenses)
Accidente en Concepción del Uruguay (foto Uruguayenses)

Tras embestir al policía, el motociclista cayó de su rodado (una Honda Twister 250cc sin dominio), lo que permitió proceder a su inmediata aprehensión. El joven de 17 años fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para su resguardo.

 

La médica policial de turno diagnosticó que el efectivo policial presentaba Lesiones Leves (escoriaciones en frente, pómulo, nariz y en miembros superiores e inferiores).

 

La Fiscalía, una vez comunicada de lo sucedido, ordenó el secuestro del motovehículo y, tras las diligencias de rigor, la entrega del menor a sus progenitores.

 

Un video muestra los momentos posteriores al siniestro vial:

 

Temas:

Concepción del Uruguay control vehicular
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso