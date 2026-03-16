Robo millonario en una oficina: hicieron un boquete y se llevaron más de 45 mil dólares

Delincuentes ingresaron a una oficina tras perforar una pared desde una propiedad lindera. Forzaron cajas de seguridad y escaparon con dólares y euros.
Un millonario robo fue descubierto este domingo en una oficina ubicada sobre calle San Lorenzo al 2700, en la ciudad de Santa Fe. Delincuentes ingresaron al lugar tras realizar un boquete en una pared y lograron llevarse más de 45 mil dólares, además de una suma no determinada de euros.
El hecho fue advertido por el propietario del estudio, quien al llegar cerca de las 10 de la mañana encontró las oficinas completamente revueltas y las cajas de seguridad violentadas. Ante la situación, realizó la denuncia correspondiente y dio aviso a la Policía.
De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, los autores del robo habrían ingresado durante la madrugada tras perforar una pared que conecta con una propiedad abandonada ubicada en la parte trasera del edificio.
Ingreso por una propiedad lindera
Las primeras pericias indicaron que los delincuentes aprovecharon una vivienda desocupada que colinda con el inmueble para evitar ser vistos desde la vía pública. Desde allí realizaron un boquete en la pared que les permitió acceder directamente a la oficina principal.
Una vez dentro, los ladrones actuaron con precisión sobre las cajas de seguridad donde se guardaban valores. Según el acta policial, los compartimientos presentaban daños importantes, aparentemente provocados con herramientas de fuerza.
Tras abrir las cajas, los delincuentes se apoderaron de más de 45 mil dólares y una cantidad aún no precisada de euros antes de darse a la fuga, según da cuenta Aire de Santa Fe.
Fallas en el sistema de alarmas
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el establecimiento contaba con un sistema de alarmas y sensores de movimiento.
Sin embargo, al revisar el sistema en presencia de los efectivos policiales, se constató que la alarma no se activó. Los sensores y la sirena de la empresa de seguridad no funcionaron o habrían sido neutralizados previamente por los delincuentes.
Este detalle es ahora uno de los puntos centrales de la investigación, ya que permitió a los autores del robo actuar con tiempo y sin ser detectados durante la madrugada.
Investigación en curso
La causa fue caratulada de manera provisoria como “robo calificado” y quedó bajo la órbita de la Fiscalía en turno.
Por disposición judicial, el lugar fue preservado para la realización de peritajes por parte de especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI).
Durante la tarde del domingo, peritos en planimetría, fotografía y rastros trabajaron en el interior de la oficina con el objetivo de recolectar huellas y otras evidencias que permitan identificar a los responsables.
Además, se ordenó un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para intentar reconstruir los movimientos de los sospechosos y determinar la posible ruta de escape.