Lorenzo Rizzi ganó de principio a fin la 16º edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná

El nadador local se impuso en la 16º edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, tras quedar por delante de Marcos Petrucci y Santiago Boviez. En Damas, la victoria fue para la adolescente Miranda Lescano Doce. Elonce transmitió en vivo.
El nadador local, Lorenzo Rizzi, fue el ganador de la 16º edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná tras completar la competencia en más de dos horas. Con tan solo 16 años, demostró un dominio superador por encima del resto de los competidores. Elonce transmitió en vivo.
Por detrás del ganador quedó Marcos Petrucci, que tuvo algunos percances en el cierre de la competencia y tomó otra estrategia para culminar en la segunda colocación.
En el tercer lugar, realizó otra gran participación Santiago Boviez, que completó la competencia en el tercer lugar. Otro joven de gran nivel fue Lautaro Acosta, que consiguió un considerable cuarto lugar.
Entre la categoría de Damas, volvió a mostrar un nivel superlativo Miranda Lescano Doce, de tan solo 13 años, que volvió a repetir el triunfo. Además, tuvo un gran nivel en la clasificación general para conseguir el quinto puesto, por detrás de los otros cuatro paranaenses.
Los momentos de la competencia
Lorenzo Rizzi tomó una considerable distancia y es el líder de la competencia hasta el momento, donde los nadadores se perfilan a ir al Balneario Thompson. Se mantiene en el segundo lugar Marcos Petrucci y en el tercer lugar se mantiene Santiago Boviez. Todos son oriundos de la ciudad de Paraná.
Acercándose a la ciudad de Paraná, los nadadores ya bordean la Toma Vieja de la capital entrerriana y se enfilan a llegar al tramo final de los 21 kilómetros de la 16º edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná.
A metros de llegar a la Isla Bonita, el paranaense Rizzi continúa como líder de la competencia llegando ya a la primera hora. Marcos Petrucci pasó al segundo lugar, seguido de cerca por Continúa Boviez y Acosta en el tercer y cuarto lugar.
Tres nadadores marcan tendencia en la competencia tras los primeros 30 minutos. Lorenzo Rizzi es quien se encuentra en la primera colocación, escoltado por Santiago Boviez y Lautaro Acosta, todos de Paraná.
Con un sol radiante y una temperatura que ya llegó a los 32 grados centígrados, los 99 nadadores inscriptos se metieron al agua y comenzó puntualmente la competencia a las 15:40 horas.