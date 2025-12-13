La impactante oferta del Barcelona por Lautaro Martínez que podría cambiar el mercado de pases

El FC Barcelona busca reforzar su ataque y ha puesto sus ojos en Lautaro Martínez, con una oferta que podría alterar el futuro del delantero argentino y el mercado futbolístico.
El FC Barcelona ha dado un paso clave en su planificación de cara al próximo mercado de pases: está dispuesto a hacer una oferta por Lautaro Martínez, delantero de la selección argentina y del Inter de Milán. La propuesta del conjunto azulgrana busca ofrecer 70 millones de euros fijos, más 20 millones en variables, según informaron fuentes cercanas a la operación. Con la intención de fortalecer su delantera, Barcelona apuesta por el atacante argentino para reemplazar a Robert Lewandowski, cuyo futuro en el club está siendo evaluado en el marco de una renovación futbolística.
Lautaro Martínez ha sido uno de los mejores delanteros en Europa en los últimos años, y su capacidad para marcar goles y asociarse con sus compañeros lo convierte en una pieza clave en la estrategia del Barcelona. La oferta del club catalán responde a una necesidad urgente de encontrar un nueve con experiencia y liderazgo, alguien que pueda contribuir al nuevo ciclo que pretende instaurar el entrenador Hansi Flick, quien busca un delantero con dinamismo y versatilidad.
La situación en el mercado se complica por el interés de otros clubes, pero el Barcelona sigue decidido a avanzar en la negociación, aunque consciente de los desafíos económicos que puede presentar la operación. En la misma línea, la directiva encabezada por Joan Laporta ha manifestado su interés en Lautaro y considera que, con una venta importante en el plantel actual, la operación podría ser viable.
Competencia por el “nueve” y alternativas de mercado
La opción de Lautaro Martínez se ha reactivado con fuerza dentro del Barcelona, especialmente después de que las negociaciones por Julián Álvarez, otra de las opciones para el puesto de delantero, encontraran obstáculos. La gran figura del Atlético de Madrid es una prioridad, pero el Barcelona sabe que el Inter de Milán no está dispuesto a facilitar la salida de Lautaro, quien sigue siendo fundamental en el esquema del club italiano.
El delantero argentino, que es capitán del Inter, ha tenido una temporada destacada, con 11 goles y 2 asistencias en 19 partidos, tanto en la Serie A como en la Champions League. Su perfil encaja perfectamente con las necesidades del Barcelona: un nueve completo, con capacidad para asociarse y ofrecer soluciones inmediatas. En este sentido, Lautaro representa una opción más asequible que otros grandes nombres en el mercado, y es visto como una pieza clave para apuntalar el ataque.
El futuro de Lautaro Martínez: ¿Barcelona o Inter?
Aunque la operación está en una etapa preliminar de exploración, la directiva del Barcelona tiene claro que necesita un delantero de élite para dar el siguiente paso en su proyecto. Lautaro Martínez es visto como una de las alternativas más atractivas debido a su experiencia en las grandes competiciones y su relación con la selección argentina. Por su parte, Lautaro ha respondido a los rumores sobre su futuro asegurando que está concentrado en su presente en el Inter de Milán y que no le afecta el ruido mediático.
En paralelo, el Atlético de Madrid y otros clubes están atentos a su situación. Sin embargo, el interés de Barcelona por Lautaro Martínez no ha hecho más que aumentar en las últimas semanas, y es probable que el mercado de pases se vea sacudido por esta negociación. Mientras tanto, Lautaro sigue demostrando su calidad en el campo, lo que solo aumenta su valor en el mercado y lo convierte en uno de los jugadores más cotizados de Europa. (Con información de Infobae)