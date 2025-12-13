Por quinta vez, Las Leoncitas juegan la final del Mundial Junior de Hockey ante Países Bajos

REDACCIÓN ELONCE
Este sábado, Las Leoncitas enfrentan a Países Bajos en una final histórica en busca de revalidar el título del Mundial Junior. Será la quinta vez que se repita este enfrentamiento.
Por segundo Mundial Junior consecutivo, Las Leoncitas se encuentran a un paso de conseguir el ansiado título. El equipo argentino jugará la final del torneo mundialista Chile 2025 ante Países Bajos, el mismo rival al que se enfrentó en la final de hace dos años. Esta vez, el encuentro se disputará este sábado a las 19:15 en el estadio Nacional "Claudia Schüler", en una nueva oportunidad para las jóvenes jugadoras argentinas de inscribir su nombre en la historia del hockey.
Un duelo de tradición
Este será el quinto enfrentamiento entre las selecciones de Argentina y Países Bajos en la final del Mundial Junior, una rivalidad histórica que ha sido testigo de partidos inolvidables. La última vez que se encontraron en una instancia definitoria fue en 2023, en Santiago de Chile, donde Las Leoncitas empataron 2-2 en el tiempo regular, pero luego cayeron 4-1 en los Shoot-Outs.
Los resultados de aquellas anteriores cuatro finales fueron: victoria 3 a 0 de Países Bajos en Boston 2009; empate 1 a 1 en tiempo regular y campeonato para Países Bajos tras ganar 4 a 2 en Shoot-Outs en Mönchengladbach 2013; triunfazo histórico por 4 a 2 de Las Leoncitas en Santiago 2016; y empate 2 a 2 en tiempo regular que luego terminó en victoria 4 a 1 en Shoot-Outs para Países Bajos en Santiago 2023.
La definición está a la vuelta de la esquina
El encuentro será transmitido en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN4, lo que permitirá a los aficionados seguir el partido desde cualquier lugar. Las Leoncitas, luego de una destacada campaña, están listas para cerrar con broche de oro su participación en el Mundial Junior.