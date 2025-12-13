 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Con participación nacional e internacional

Lorenzo Rizzi está al frente de la maratón Villa Urquiza-Paraná tras los primeros kilómetros

Con la presencia de 99 competidores, la Maratón Villa Urquiza-Paraná dio inicio a las 15 horas con la totalidad de los competidores. Seguí las incidencias de la competencia por Elonce.

13 de Diciembre de 2025
Maratón Villa Urquiza-Paraná.
Maratón Villa Urquiza-Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Con la presencia de 99 competidores, la Maratón Villa Urquiza-Paraná dio inicio a las 15 horas con la totalidad de los competidores. Seguí las incidencias de la competencia por Elonce.

Dio inicio la 16° edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, la competencia de aguas abiertas que se realiza por el río Paraná. Cuenta con la transmisión de Elonce desde el inicio hasta el final.

 

Tres nadadores marcan tendencia en la competencia tras los primeros 30 minutos. Lorenzo Rizzi es quien se encuentra en la primera colocación, escoltado por Santiago Boviez y Lautaro Acosta, todos de Paraná.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

Con un sol radiante y una temperatura que ya llegó a los 32 grados centígrados, los 99 nadadores inscriptos se metieron al agua y comenzó puntualmente la competencia a las 15:40 horas.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

Temas:

Maratón Villa Urquiza Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso