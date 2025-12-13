Lorenzo Rizzi está al frente de la maratón Villa Urquiza-Paraná tras los primeros kilómetros

REDACCIÓN ELONCE
Con la presencia de 99 competidores, la Maratón Villa Urquiza-Paraná dio inicio a las 15 horas con la totalidad de los competidores. Seguí las incidencias de la competencia por Elonce.
Dio inicio la 16° edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, la competencia de aguas abiertas que se realiza por el río Paraná. Cuenta con la transmisión de Elonce desde el inicio hasta el final.
Tres nadadores marcan tendencia en la competencia tras los primeros 30 minutos. Lorenzo Rizzi es quien se encuentra en la primera colocación, escoltado por Santiago Boviez y Lautaro Acosta, todos de Paraná.
Con un sol radiante y una temperatura que ya llegó a los 32 grados centígrados, los 99 nadadores inscriptos se metieron al agua y comenzó puntualmente la competencia a las 15:40 horas.