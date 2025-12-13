16° Maratón Villa Urquiza-Paraná: "Muy contenta por esta actividad en el río que fomenta el turismo", dijo Romero

La 16° edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná dio inicio bajo un cielo despejado y un sol radiante. El río Paraná se convirtió una vez más en el escenario de esta tradicional competencia de aguas abiertas que cuenta con la participación de 99 nadadores, quienes se adentraron al agua para afrontar el desafío Autoridades dialogaron con Elonce sobre uno de los eventos más importantes de la temporada en la región.

Manuel Tennen, intendente de Villa Urquiza, destacó la importancia de la maratón para la localidad. "Muy contentos. Villa Urquiza está muy movida estos días. Estamos dándole un impulso al turismo. Estamos permanentemente atrás del desarrollo de esta temporada de verano", expresó el mandatario, resaltando el impacto positivo del evento en la economía local. "Todo lo relacionado al río Paraná también es una fuente de producción y trabajo porque hay pesca, desarrolladores que hacen viajes de turismo en el río, lo que fomenta la explotación de la riqueza de este entorno y permite un desarrollo importantísimo en la zona", añadió.

Fomento al turismo y la gastronomía local

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, también se mostró muy entusiasmada por la competencia y su impacto en el turismo. "Muy contenta por esta actividad en el río que fomenta el turismo y enriquece todo lo que Paraná puede ofrecer. Habitualmente es muy importante para los ribereños, pero también permite que gente de otras partes del país se anime a venir", afirmó Romero, quien además destacó las promociones lanzadas por los hoteleros y gastronómicos locales para atraer más visitantes. "Promueve que los visitantes se quede con nosotros y pueda recorrer localidades y aldeas", sostuvo.

En cuanto al balneario municipal, punto de llegada de la maratón, Romero aseguró que "está hermoso". Asimismo, destacó el crecimiento de la gastronomía de río, una tendencia que sigue evolucionando. "Hay gente que cada vez se especializa más en la gastronomía de río y van por buen camino”, afirmó, haciendo hincapié en la transformación que ha vivido la oferta culinaria de la región.

Un evento que va más allá del deporte

Agustín Clavenzani, secretario de Turismo, resaltó la relevancia de este tipo de eventos, especialmente en la previa al verano. "Estamos contentos. Es una antesala del verano, estos eventos acompañan y le dan valor a cuestiones que se vienen haciendo muy bien", expresó. Aseguró que la Maratón Villa Urquiza-Paraná no solo es una competencia deportiva, sino una verdadera proeza para los nadadores y deportistas que participan, que se enfrentan a las aguas del Paraná en una de las maratones más desafiantes del país.

El evento sigue siendo un claro ejemplo de cómo el deporte, el turismo y el desarrollo local se combinan para generar un impacto positivo en la comunidad, mientras que los espectadores pueden disfrutar de una jornada espectacular frente al majestuoso río Paraná. La maratón continúa siendo una fiesta para los sentidos, que, como siempre, se celebra con la energía y el entusiasmo de los nadadores, organizadores y toda la comunidad local.