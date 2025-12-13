Se palpita la maratón acuática Villa Urquiza–Paraná: “Es una prueba que nos llena de orgullo”

La 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná se disputará este sábado por la tarde y volverá a reunir a nadadores de distintos puntos del país y del exterior en una de las pruebas de aguas abiertas más importantes del calendario local y provincial. La competencia se desarrollará sobre un recorrido de 21 kilómetros en el río Paraná. Elonce realizará una cobertura especial con testimonios e imágenes, en el marco de un acompañamiento sostenido a esta competencia histórica.

Se palpita la maratón Acuática Villa Urquiza–Paraná

En la previa del inicio de las actividades, uno de los referentes de la organización, Andrés Solioz, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre el desarrollo del cronograma. “Todo se está desarrollando de acuerdo a lo programado y al cronograma previsto"

En ese marco, detalló los pasos previos a la largada de la competencia. “Después los entrenadores van a subir a los colectivos para encontrarse con las embarcaciones que van a guiar a los nadadores. Más tarde se hará la charla técnica para los competidores y, si todo continúa como está previsto, a las 15:30 vamos a estar largando desde la Virgencita del Camino costero de Villa Urquiza”, señaló.

Respecto a la convocatoria, Solioz destacó la amplia participación y la presencia internacional. “La mayoría de los inscriptos van a ser nadadores de nuestro país, de distintas provincias y también locales. La particularidad de este año es que vamos a contar con representantes de Perú, Puerto Rico y Brasil, lo que va a volver a darle un carácter internacional a la prueba”, remarcó.

Esta tarde se disputará una nueva edición de la Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná

Asimismo, subrayó la importancia que la competencia fue adquiriendo con el paso del tiempo. “Es una prueba con muchísimos años de historia. Desde la organización, cada edición nos va exigiendo elevar un poco más la vara. Para el país, la provincia y la ciudad esto es muy importante, porque demuestra que el trabajo realizado durante estos 16 años dio sus frutos”, afirmó.

En relación al desarrollo de la carrera, el organizador estimó el horario de llegada de los primeros competidores. “Estimamos que, si todo se mantiene dentro de los parámetros previstos, el primer nadador va a estar llegando a partir de las 17:30”, indicó.

También se refirió a las condiciones del río Paraná para la competencia. “El río no va a estar en una altura óptima, pero repuntó. No vemos grandes complicaciones, no hay viento y eso va a permitir que el nadador se sienta más cómodo, nade más rápido y pueda definir mejor su estrategia”, explicó.

Por último, Solioz resaltó el rol clave de quienes acompañarán a los nadadores durante la prueba. “Esta es una prueba de equipo. Siempre digo que los remeros van a ser una pieza fundamental, porque son los ojos del nadador y quienes van marcando la ruta para llegar lo más rápido posible a la placa de llegada”, sostuvo.

Con entusiasmo, concluyó: “Estoy muy contento y muy feliz, esperando que el tiempo siga acompañando y que la gente se acerque, tanto al río como a la costanera y a la llegada, para alentar y aplaudir el enorme esfuerzo de todos los nadadores que van a participar”.