Continúan las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER

Elegir estudiar una carrera universitaria es optar por un proyecto de vida. Por esto, la Universidad Nacional de Entre Ríos brinda una amplia propuesta académica presencial y a distancia, con más de 50 carreras de pregrado, grado y ciclos complementarios. Las inscripciones continúan abiertas.
Desde hace más de cinco décadas, la UNER está presente en la vida de quienes buscan formarse y desarrollarse en nuestra provincia a través de la educación superior pública, gratuita y de calidad. Posee nueve facultades, ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos. En Paraná se encuentran las de Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Trabajo Social. En Oro Verde, las de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería. La Facultad de Ciencias de la Salud tiene sedes en Concepción del Uruguay y en Villaguay. En Concordia se sitúan las de Ciencias de la Administración y Ciencias de la Alimentación. Finalmente, en Gualeguaychú se ubica la Facultad de Bromatología.
Hoy, con más de 50 carreras de pregrado, grado y ciclos complementarios, tanto en modalidad presencial como a distancia, la Universidad Nacional de Entre Ríos sigue comprometida para que miles de jóvenes planifiquen su futuro profesional.
En este sentido, la UNER trabajó en un Programa de Innovación curricular, que permite encontrar planes de estudio con diseños abiertos, que establecen trayectos comunes entre carreras, incorporan espacios flexibles que pueden cumplirse de distintas formas. Además, se incorporan titulaciones intermedias que articulan ciclos de pregrado y grado y se logró una adecuación de la duración de las carreras de acuerdo a las normativas vigentes. Se trata de la primera universidad dentro del sistema nacional en tener la mayoría de su propuesta de formación adaptada.
Fechas por Facultad
-Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU)
Entrega de documentación: entre el 1º y el 23 de diciembre de 2025 /entre el 2 y el 10 de febrero de 2026 (sin turno previo)
Alameda de la Federación 106 Paraná, Entre Ríos
📞 0343- 4222033
-Facultad de Ciencias Económicas (FCECO)
Entrega de documentación: Inscripción del 1 al 19 de diciembre y del 2 al 6 de febrero.
Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos
📞 0343- 4222172
Facultad de Trabajo Social
Entrega de documentación: hasta el 26 de diciembre en 2025 y del 4 al 9 de febrero en 2026 (sin turno previo)
Almte. Guillermo Brown 54 Paraná, Entre Ríos
📞 0343 – 4390860/61/62/63 (líneas rotativas), interno 1816
Facultad de Ciencias de la Salud
Entrega de documentación: hasta el 19 de diciembre
(Aclaración: en febrero pueden entregar documentación hasta el 13 inclusive, pero no se abre inscripción).
Lorenzo Sartorio 2160 - C. del Uruguay - Entre Ríos
📞 03442- 444000
Facultad de Bromatología
Entrega de documentación: hasta el viernes 19 de diciembre de 2025 y desde el lunes 2 de
Perón 1154 - Gualeguaychú - Entre Ríos
📞 03446- 426115
Facultad de Ciencias de la Alimentación
Entrega de documentación: Desde el 01 de diciembre hasta el último día hábil de diciembre y desde el 2 de febrero
Mons. Tavella 1450, Concordia, Entre Ríos
📞 0345- 4231440
Facultad de Ciencias de la Administración
Entrega de documentación: desde el 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2025 y desde el 2 al 13 de febrero de 2026
Monseñor Tavella 1424. Concordia, Entre Ríos
📞 0345- 4231400
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Entrega de documentación: diciembre del 1º al 23 de diciembre y primera semana de febrero
Ruta Pcial. Nº 11 Km 10,5 Oro Verde - Entre Rìos
📞 0343- 4975083
Facultad de Ingeniería
Entrega de documentación: entre el 1º y el 23 de diciembre de 2025 o entre el 2 y 10 de febrero de 2026 (sin turno previo)
Ruta Pcial. Nº 11 Km 10,5 Oro Verde - Entre Ríos (3100)
📞 0343- 4975100
Pasos para realizar la inscripción
En la web estudia.uner.edu.ar se encuentran todas las propuestas académicas, planes de estudio y duración. A través de la sección ¿Cómo ingreso?, se accede a un tutorial para realizar la inscripción.
El proceso comprende dos pasos. El primero es totalmente virtual, con la carga de datos y documentación a través del sistema SIU Guaraní. El segundo es presencial en la facultad respectiva, con la presentación física de esa documentación.