 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Continúan las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER

Elegir estudiar una carrera universitaria es optar por un proyecto de vida. Por esto, la Universidad Nacional de Entre Ríos brinda una amplia propuesta académica presencial y a distancia, con más de 50 carreras de pregrado, grado y ciclos complementarios. Las inscripciones continúan abiertas.

13 de Diciembre de 2025
Continúan las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER
Continúan las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER

Elegir estudiar una carrera universitaria es optar por un proyecto de vida. Por esto, la Universidad Nacional de Entre Ríos brinda una amplia propuesta académica presencial y a distancia, con más de 50 carreras de pregrado, grado y ciclos complementarios. Las inscripciones continúan abiertas.

Desde hace más de cinco décadas, la UNER está presente en la vida de quienes buscan formarse y desarrollarse en nuestra provincia a través de la educación superior pública, gratuita y de calidad. Posee nueve facultades, ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos. En Paraná se encuentran las de Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Trabajo Social. En Oro Verde, las de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería. La Facultad de Ciencias de la Salud tiene sedes en Concepción del Uruguay y en Villaguay. En Concordia se sitúan las de Ciencias de la Administración y Ciencias de la Alimentación. Finalmente, en Gualeguaychú se ubica la Facultad de Bromatología.

Contin&uacute;an las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER
Continúan las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER

Hoy, con más de 50 carreras de pregrado, grado y ciclos complementarios, tanto en modalidad presencial como a distancia, la Universidad Nacional de Entre Ríos sigue comprometida para que miles de jóvenes planifiquen su futuro profesional.

 

En este sentido, la UNER trabajó en un Programa de Innovación curricular, que permite encontrar planes de estudio con diseños abiertos, que establecen trayectos comunes entre carreras, incorporan espacios flexibles que pueden cumplirse de distintas formas. Además, se incorporan titulaciones intermedias que articulan ciclos de pregrado y grado y se logró una adecuación de la duración de las carreras de acuerdo a las normativas vigentes. Se trata de la primera universidad dentro del sistema nacional en tener la mayoría de su propuesta de formación adaptada.

Contin&uacute;an las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER
Continúan las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER

Fechas por Facultad

-Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU)

Entrega de documentación: entre el 1º y el 23 de diciembre de 2025 /entre el 2 y el 10 de febrero de 2026 (sin turno previo)

Alameda de la Federación 106 Paraná, Entre Ríos

📞 0343- 4222033

-Facultad de Ciencias Económicas (FCECO)

Entrega de documentación: Inscripción del 1 al 19 de diciembre y del 2 al 6 de febrero.

Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos

📞 0343- 4222172

Facultad de Trabajo Social

Entrega de documentación: hasta el 26 de diciembre en 2025 y del 4 al 9 de febrero en 2026 (sin turno previo)

Almte. Guillermo Brown 54 Paraná, Entre Ríos

📞 0343 – 4390860/61/62/63 (líneas rotativas), interno 1816

Facultad de Ciencias de la Salud

Entrega de documentación: hasta el 19 de diciembre

(Aclaración: en febrero pueden entregar documentación hasta el 13 inclusive, pero no se abre inscripción).

Lorenzo Sartorio 2160 - C. del Uruguay - Entre Ríos

📞 03442- 444000

Facultad de Bromatología

Entrega de documentación: hasta el viernes 19 de diciembre de 2025 y desde el lunes 2 de

Perón 1154 - Gualeguaychú - Entre Ríos

📞 03446- 426115

Facultad de Ciencias de la Alimentación

Entrega de documentación: Desde el 01 de diciembre hasta el último día hábil de diciembre y desde el 2 de febrero

Mons. Tavella 1450, Concordia, Entre Ríos

📞 0345- 4231440

Facultad de Ciencias de la Administración

Entrega de documentación: desde el 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2025 y desde el 2 al 13 de febrero de 2026

Monseñor Tavella 1424. Concordia, Entre Ríos

📞 0345- 4231400

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Entrega de documentación: diciembre del 1º al 23 de diciembre y primera semana de febrero

Ruta Pcial. Nº 11 Km 10,5 Oro Verde - Entre Rìos

📞 0343- 4975083

Facultad de Ingeniería

Entrega de documentación: entre el 1º y el 23 de diciembre de 2025 o entre el 2 y 10 de febrero de 2026 (sin turno previo)

Ruta Pcial. Nº 11 Km 10,5 Oro Verde - Entre Ríos (3100)

📞 0343- 4975100

Contin&uacute;an las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER
Continúan las inscripciones abiertas en las facultades de la UNER

Pasos para realizar la inscripción

En la web estudia.uner.edu.ar se encuentran todas las propuestas académicas, planes de estudio y duración. A través de la sección ¿Cómo ingreso?, se accede a un tutorial para realizar la inscripción.

 

El proceso comprende dos pasos. El primero es totalmente virtual, con la carga de datos y documentación a través del sistema SIU Guaraní. El segundo es presencial en la facultad respectiva, con la presentación física de esa documentación.

Temas:

Educación Entre Ríos Nacional Uner
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso