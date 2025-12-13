Murió motociclista tras choque en Paraná: el estado de salud de la joven herida y otros detalles

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado y tuvo como saldo la muerte de un motociclista, mientras que la joven que lo acompañaba continua internada en el hospital San Martín, bajo observación médica. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 en la intersección de avenida Ramírez y calle Maciá.

Falleció un motociclista tras chocar contra un poste en Paraná

Según se informó, dos personas circulaban en una motocicleta Mondial HD 250 cc por boulevard Racedo en sentido oeste-este. Al cruzar avenida Ramírez, el conductor perdió la estabilidad del rodado, impactó primero contra el cordón y luego contra la base del semáforo ubicado en la esquina de Maciá. De acuerdo a los primeros datos oficiales, no habría intervenido ningún otro vehículo en el hecho.

Como consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor como la acompañante fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital San Martín. Pese a los esfuerzos del personal médico, el conductor falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas, especialmente por un fuerte golpe en la cabeza.

En relación al estado de las víctimas, explicó que el conductor “presentaba un golpe muy grave en la cabeza, mientras que la mujer sufrió politraumatismos. Media hora más tarde, desde el nosocomio se tomó conocimiento del fallecimiento del masculino a raíz del impacto”.

Tras confirmarse el deceso, Reding indicó que “se dio intervención a la fiscal en turno de Delitos Complejos, quien dispuso la actuación de la Policía Científica y de Accidentología Vial, además de las diligencias de rigor por parte del personal policial”.

Respecto de la acompañante y la mecánica del siniestro, el jefe policial señaló que “a partir de los registros de las cámaras de Seguridad y Videovigilancia del 911 se pudo establecer que la motocicleta circulaba por calle Racedo, cruzó avenida Ramírez y tomó en contramano la arteria Maciá”.

Sobre su evolución médica, precisó que “la mujer continúa en observación en el nosocomio. Habría sufrido lesiones leves producto de politraumatismos en distintas partes del cuerpo”.

Identidad de la víctima

La persona fallecida fue identificada como Gonzalo Del Castillo Ferman, de 38 años. En tanto, la acompañante, de 32 años, permanece internada