Allanamientos por narcomenudeo permitieron secuestrar drogas y detener a dos personas

REDACCIÓN ELONCE
Dos procedimientos se realizaron en el marco de una causa por narcomenudeo. Elonce accedió a los detalles oficiales del operativo, que incluyó secuestro de estupefacientes, dinero y la detención de dos personas.
Allanamientos por narcomenudeo. Dos procedimientos por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo se realizaron durante la tarde de este viernes, 12 de diciembre, como parte de una investigación judicial en curso. Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Delegación Drogas Peligrosas, con intervención de fuerzas especiales y bajo directivas del Poder Judicial.
Las medidas se desarrollaron entre las 17:25 y las 20:30 horas, tras tareas investigativas previas que permitieron reunir elementos probatorios suficientes para solicitar las órdenes correspondientes. En el operativo intervinieron de manera conjunta la División Drogas Peligrosas, la Delegación local y el Grupo Especial, todos dependientes de la Jefatura Departamental, con apoyo del Grupo Especial Federación.
Intervención judicial y secuestros
Los allanamientos fueron ordenados en el marco de una causa que se tramitó ante el Juzgado de Garantías de Federación, a cargo del juez Darío Guillermo Mautone, con la intervención de la Fiscalía a cargo de Matías Arguello de la Vega. Las diligencias se concretaron conforme a los protocolos vigentes y con presencia de las autoridades judiciales competentes.
Como resultado de los procedimientos, el personal policial secuestró envoltorios con clorhidrato de cocaína, pastillas de Clonazepam, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes. También se incautaron utensilios que presentaban restos de sustancias, considerados de interés para la causa.
Detenciones y continuidad de la causa
En el marco de los allanamientos, se dispuso la detención e incomunicación de dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente mientras continuaron las actuaciones de rigor. Las autoridades avanzaron con las medidas procesales correspondientes para determinar responsabilidades penales.
Desde la Policía de Entre Ríos destacaron el trabajo articulado entre las áreas operativas, investigativas y el Poder Judicial, y remarcaron la relevancia de estos procedimientos en la lucha contra el narcomenudeo, con impacto directo en la seguridad y la salud pública en el territorio provincial.