Alertan por intentos de estafas telefónicas, virtuales y presenciales: la Policía brinda recomendaciones

REDACCIÓN ELONCE
La Jefatura Departamental emitió un comunicado de prevención ante reiterados intentos de estafas. Advirtieron sobre la suplantación de identidad y brindaron recomendaciones clave para evitar fraudes, especialmente en adultos mayores.
La Jefatura de Policía Departamental Uruguay emitió un comunicado de prevención ante la reiteración de intentos de estafas detectados en la región, tanto en su modalidad telefónica y virtual como de manera presencial.
Desde la fuerza de seguridad alertaron a la comunidad sobre maniobras delictivas que buscan engañar a las personas mediante la suplantación de identidad de familiares, instituciones públicas, entidades bancarias o servicios.
De acuerdo al informe oficial, los delincuentes apelan a distintos métodos de manipulación para obtener dinero o datos sensibles, aprovechándose en muchos casos de la urgencia, el miedo o la falta de familiaridad con herramientas tecnológicas.
En ese marco, remarcaron la importancia de la prevención y de la información como principales herramientas para evitar ser víctima de un fraude, señalaron en un comunicado enviado a este medio.
Modalidades más frecuentes
Desde la Policía señalaron que una de las modalidades más comunes consiste en llamados o mensajes inesperados en los que los estafadores se hacen pasar por autoridades policiales, fiscales, abogados o incluso familiares, alegando situaciones de emergencia económica o supuestos hechos delictivos. Ante este tipo de contactos, recomendaron cortar la comunicación de inmediato y no brindar ningún tipo de información.
Asimismo, advirtieron sobre estafas vinculadas a compras online realizadas a través de redes sociales, donde se solicita adelantar pagos sin verificar la identidad del vendedor ni la existencia real del producto ofrecido.
Recomendaciones clave para evitar estafas
En el comunicado, la Jefatura instó a la ciudadanía a extremar las precauciones y difundió una serie de sugerencias para reducir el riesgo de caer en este tipo de delitos:
-Verificar siempre la identidad de quien se comunica y desconfiar de mensajes o llamados inesperados.
-No brindar datos personales, contraseñas ni información bancaria, ya que ninguna entidad oficial los solicita por teléfono o redes sociales.
-Evitar adelantar dinero en compras online sin corroborar la autenticidad del vendedor.
-Consultar con familiares o personas de confianza antes de realizar transferencias o tomar decisiones apresuradas.
-No permitir el ingreso de desconocidos al domicilio sin credenciales ni confirmación previa con la empresa correspondiente.
Canales de contacto ante situaciones sospechosas
Finalmente, la Policía recordó que, ante cualquier duda o llamado sospechoso, la recomendación es comunicarse de inmediato con las autoridades. Para ello, se encuentra disponible la línea de Emergencias Policiales 101 o la dependencia policial más cercana.
Desde la fuerza reiteraron que la prevención es una responsabilidad colectiva y subrayaron la necesidad de acompañar y alertar especialmente a adultos mayores o personas con menor acceso a herramientas digitales.