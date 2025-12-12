Choque entre motos dejó a embarazada herida y otras dos personas con lesiones leves

REDACCIÓN ELONCE
Un siniestro vial ocurrió al mediodía en una intersección de calles de Concepción del Uruguay, donde colisionaron dos motocicletas. Tres personas resultaron con lesiones leves, entre ellas una joven de 24 años que cursaba el sexto mes de embarazo.
Según se informó oficialmente, personal de la Comisaría Tercera fue comisionado al lugar tras el aviso del accidente. Al arribar, los efectivos constataron la colisión entre un motovehículo Honda Navi y una motocicleta Yamaha FZ16 de color rojo.
Personas involucradas
El motovehículo Honda Navi era conducido por una mujer de 36 años, mientras que la Yamaha FZ16 era guiada por un joven de 26 años, quien llevaba como acompañante a una joven de 24 años. De acuerdo con los primeros datos recabados, ambos rodados circulaban en el mismo sentido cuando, por causas que se tratan de establecer, se produjo el choque, provocando la caída de los ocupantes sobre la cinta asfáltica.
Asistencia médica
Dada la condición de embarazo de la acompañante de 24 años, que cursaba el sexto mes de gestación, se solicitó de inmediato la intervención de una ambulancia para su atención prioritaria y traslado al nosocomio local. Los otros dos involucrados también recibieron asistencia médica preventiva.
Tras ser examinadas en el hospital, las tres personas fueron diagnosticadas con lesiones de carácter leve, sin que se registraran complicaciones de gravedad.
Investigación en curso
Las actuaciones policiales continuaron en el lugar del siniestro para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Desde las autoridades se reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito y extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.