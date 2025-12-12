 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Estudiantes llegó a Santiago del Estero para la gran final del Torneo Clausura ante Racing

Este sábado se define la final del Torneo Clausura. El equipo de Estudiantes de La Plata, que se enfrentará a Racing, ya llegó a Santiago del Estero. Las 13.500 localidades asignadas para el público pincharrata, están agotadas.

12 de Diciembre de 2025
Fernando Muslera, arquero de Estudiantes
Fernando Muslera, arquero de Estudiantes Foto: 0221

Este sábado se define la final del Torneo Clausura. El equipo de Estudiantes de La Plata, que se enfrentará a Racing, ya llegó a Santiago del Estero. Las 13.500 localidades asignadas para el público pincharrata, están agotadas.

La delegación de Estudiantes de La Plata ya está en Santiago del Estero, donde este sábado disputará la final del Torneo Clausura frente a Racing. El plantel llegó pasadas las 14.30 y se instaló en un hotel céntrico para ultimar los preparativos de cara al duelo que definirá al campeón.

 

El viaje comenzó temprano en Ezeiza, desde donde el grupo partió por la mañana rumbo al norte del país. Tras el arribo al aeropuerto local, el plantel se trasladó en micro hasta el Hotel Hilton, que será su base de operaciones en la antesala del partido decisivo.

Foto: 0221
Foto: 0221

Con el correr de las horas se estima que Santiago del Estero comenzará a pintarse de rojo y blanco: durante la noche partirán micros desde La Plata y se espera un flujo constante de hinchas que viajarán en avión entre el viernes y el sábado. Incluso se prevé la llegada, en otro vuelo, de Juan Sebastián Verón, allegados y familiares de los futbolistas.

 

La expectativa por la final provocó que el Estadio Único Madre de Ciudades se asegure un lleno total. Las 13.500 localidades asignadas para el público pincharrata —10.000 generales y 3.500 plateas— ya se encuentran agotadas, reforzando el importante operativo de traslado que organizó el club.

Eduardo Dom&iacute;nguez, el DT del Pincha
Eduardo Domínguez, el DT del Pincha

Con todo definido y el apoyo masivo de su gente, Estudiantes se instaló en territorio santiagueño para ir en busca de un nuevo título en el fútbol argentino.

Fuente: El Liberal

Temas:

Estudiantes Torneo Clausura Santiago del Estero Racing
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso