Estudiantes llegó a Santiago del Estero para la gran final del Torneo Clausura ante Racing

La delegación de Estudiantes de La Plata ya está en Santiago del Estero, donde este sábado disputará la final del Torneo Clausura frente a Racing. El plantel llegó pasadas las 14.30 y se instaló en un hotel céntrico para ultimar los preparativos de cara al duelo que definirá al campeón.

El viaje comenzó temprano en Ezeiza, desde donde el grupo partió por la mañana rumbo al norte del país. Tras el arribo al aeropuerto local, el plantel se trasladó en micro hasta el Hotel Hilton, que será su base de operaciones en la antesala del partido decisivo.

Con el correr de las horas se estima que Santiago del Estero comenzará a pintarse de rojo y blanco: durante la noche partirán micros desde La Plata y se espera un flujo constante de hinchas que viajarán en avión entre el viernes y el sábado. Incluso se prevé la llegada, en otro vuelo, de Juan Sebastián Verón, allegados y familiares de los futbolistas.

La expectativa por la final provocó que el Estadio Único Madre de Ciudades se asegure un lleno total. Las 13.500 localidades asignadas para el público pincharrata —10.000 generales y 3.500 plateas— ya se encuentran agotadas, reforzando el importante operativo de traslado que organizó el club.

Eduardo Domínguez, el DT del Pincha

Con todo definido y el apoyo masivo de su gente, Estudiantes se instaló en territorio santiagueño para ir en busca de un nuevo título en el fútbol argentino.

