Paraná será sede de un Torneo Profesional Femenino de Pádel

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad de Paraná recibirá un Torneo Profesional Femenino de Pádel del circuito nacional AJP Damas entre el 27 y el 29 de marzo. El evento reunirá a jugadoras de distintas provincias y tendrá entrada libre y gratuita.
La ciudad de Paraná se prepara para recibir un Torneo Profesional Femenino de Pádel, un evento deportivo de relevancia nacional que reunirá a jugadoras de distintos puntos del país entre el 27 y el 29 de marzo. La competencia forma parte del circuito AJPP Damas y promete convocar a deportistas profesionales y emergentes en una disciplina que continúa creciendo con fuerza en la región.
El torneo, que se disputará en el club Terrazas, representa una oportunidad para que el público local pueda presenciar partidos de alto nivel sin costo, ya que la entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas de competencia. Además, el evento espera atraer a jugadoras de diversas provincias, consolidando a Paraná como un punto estratégico para el desarrollo del pádel femenino en el país.
Mariano Aguirre, integrante de la organización, destacó la importancia del evento para la ciudad y para el circuito nacional. Según explicó, se trata de un torneo que ocupa un lugar destacado dentro del calendario deportivo. “Traemos un evento de AJPP Damas 900 puntos, que es el tercer torneo en nivel de puntos más importante que tiene a nivel nacional”, señaló.
Un evento que posiciona a Paraná en el circuito nacional
La organización se encuentra ultimando los detalles logísticos del Torneo Profesional Femenino de Pádel, que incluirá aspectos vinculados a la llegada de jugadoras, alojamiento, patrocinadores y cronograma de partidos. Aguirre remarcó que el trabajo previo es intenso debido a la magnitud de la competencia y al interés que genera entre las deportistas.
“Va a ser del 27 al 29 de marzo. Quedan dos semanas, así que estamos ya ultimando los últimos detalles de los sponsors, de los jugadores, organización, qué hotel, qué alojamiento, estamos en los últimos detalles ya para que salga todo perfecto”, explicó el organizador durante la entrevista.
Las inscripciones se realizan a través de la plataforma oficial del circuito AJPP Damas, por lo que los organizadores no gestionan directamente el registro de participantes. Sin embargo, el número de parejas anotadas anticipa una convocatoria importante. Según Aguirre, incluso semanas antes del cierre ya había un número considerable de jugadoras confirmadas.
“Consulté y ya faltando 3 semanas había 13 parejas, 12 parejas anotadas y eran 12 que no estaban en el circuito actualmente”, comentó. A partir de ese dato, estimó que la convocatoria final podría superar ampliamente las expectativas iniciales.
Crecimiento del pádel femenino y expectativas deportivas
Entre las competidoras que participarán del Torneo Profesional Femenino de Pádel se encuentra la jugadora Sol Carrasco, quien se encuentra en plena preparación para afrontar el desafío deportivo. La deportista explicó que su entrenamiento combina práctica en cancha, trabajo físico y gimnasio.
“Estamos entrenando pádel, físico, gimnasio, un poquito de ir a correr para afrontar esta competencia que es bastante dura. Comparado con lo que nosotros jugamos, es una competencia profesional y hay que estar a la altura”, expresó.
Carrasco competirá junto a Camila David de Lima, una jugadora uruguaya con la que ya compartió logros deportivos. Ambas fueron campeonas nacionales en la categoría libre, lo que genera expectativas sobre su desempeño en esta competencia. “Yo juego con Camila David de Lima de Salto, que es mi compañera siempre del año pasado fue mi compañera que salimos campeonas nacionales de la categoría libre”, explicó.
La jugadora también se refirió al crecimiento del pádel femenino y al interés cada vez mayor que despierta entre las mujeres. “Las chicas se entrenan muchísimo, están queriendo siempre evolucionar y mejorar”, afirmó.
Una invitación abierta al público
Además del nivel competitivo, los organizadores destacan el impacto que este tipo de eventos tiene en la comunidad deportiva local. El auge del pádel se refleja en la gran cantidad de torneos y ligas que se disputan cada fin de semana en la capital entrerriana.
Aguirre consideró que este torneo puede marcar un antes y un después en la escena deportiva local. “Esto va a marcar un antes y un después en el pádel ya sea de Entre Ríos y de Paraná también porque no se ve todos los días un torneo de estas magnitudes”, sostuvo.
Finalmente, extendió la invitación a toda la comunidad para acercarse a disfrutar del espectáculo deportivo. “La entrada es libre y gratuita, es una buena oportunidad para aquel que está o que quiere ver pádel profesional femenino”, concluyó.