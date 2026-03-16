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Comenzaron las actividades en el Complejo Comunitario del Barrio Mitre: “Recibimos a 180 gurises por día”

Más de 220 chicos y adolescentes participan en los talleres del Complejo Comunitario del Barrio Mitre de Paraná, con actividades educativas, deportivas y artísticas tras la jornada escolar.

16 de Marzo de 2026
Hay actividades para chicos y adultos.
Hay actividades para chicos y adultos. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Más de 220 chicos y adolescentes participan en los talleres del Complejo Comunitario del Barrio Mitre de Paraná, con actividades educativas, deportivas y artísticas tras la jornada escolar.

Desde la semana pasada, el Complejo Comunitario del Barrio Mitre de Paraná dio inicio a sus talleres y cursos anuales, destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. La iniciativa busca ofrecer un espacio de ocupación y aprendizaje luego de la jornada escolar, reforzando contenidos educativos y fomentando actividades culturales y deportivas.

 

“Enseguida se llenaron los cupos. Por primera vez en nuestra historia tuvimos que establecer listas de espera en casi todos los talleres. Estamos muy satisfechos, entendiendo la necesidad que tiene la comunidad de contar con estos espacios tan vitales”, explicó Rómulo Vidal, coordinador del complejo.

Sandra Guevara, también a cargo de la coordinación, agregó: “Por ahora todavía hay cupo en los talleres de básquet y serigrafía para niños, niñas y adolescentes. El resto tiene lista de espera, pero a medida que se definen los horarios, se libera espacio para los que están esperando”.

Talleres para todas las edades

Entre las opciones disponibles se encuentran cerámica en ambos turnos, serigrafía, cocina y gimnasia deportiva, todos con alta demanda. Para adultos y adultos mayores, se dictan clases de gimnasia, con listas de espera debido a la gran cantidad de interesados.

Comenzaron las actividades anuales en el Centro Comunitario Mitre

Más de 220 chicos están actualmente inscriptos, más unos 30 que se suman para merendar y reforzar tareas. Habitualmente recibimos más de 180 chicos por día”, detalló Vidal, destacando el carácter complementario de los talleres frente a la educación pública.

 

Horarios y contacto

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, desde las 15 hasta las 21, en la sede ubicada en calles Avenida Ejército, Galán y Pronunciamiento. Además, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales del complejo o por WhatsApp para recibir información y consultar sobre inscripciones.

 

“Queremos que los chicos tengan un espacio alternativo y enriquecedor, donde puedan aprender, practicar deportes y desarrollar su creatividad en un entorno seguro y acompañados por profesionales”, concluyó Guevara.

Temas:

Talleres Complejo Comunitario Barrio Mitre Adultos Mayores actividades
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