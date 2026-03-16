Por la bajante del río Uruguay, inhabilitaron un paso fronterizo entre Argentina y Brasil

Prefectura Naval Argentina inhabilitó el paso Panambí–Porto Vera Cruz por la bajante del río Uruguay.
Prefectura Naval Argentina inhabilitó el paso fronterizo Panambí–Porto Vera Cruz en Misiones. La medida fue dispuesta ante la bajante del río Uruguay, tras constatar la imposibilidad de operar la balsa que conecta Argentina y Brasil, debido al bajo nivel del agua que vuelve insegura la navegación.
Este lunes 16 de marzo, cerca de las 7:30, efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, realizaron un relevamiento en la zona costera y verificaron que el paso fronterizo internacional entre Puerto Panambí (Argentina) y Porto Vera Cruz (Brasil) quedó inhabilitado de manera temporal, publicó Regionlitoral.
Suspensión del transporte fluvial
Como consecuencia de esta situación, el servicio de transporte fluvial quedó momentáneamente suspendido, afectando a los vecinos y comerciantes que utilizan el paso a diario. El paso permanecerá cerrado hasta que las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.
Las autoridades locales recordaron que los pasos alternativos terrestres o viales deben ser considerados mientras se mantenga la bajante del río, y aseguraron que se mantendrá un monitoreo constante de la zona.