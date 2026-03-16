 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Misiones

Por la bajante del río Uruguay, inhabilitaron un paso fronterizo entre Argentina y Brasil

Prefectura Naval Argentina inhabilitó el paso Panambí–Porto Vera Cruz por la bajante del río Uruguay.

16 de Marzo de 2026
De manera temporal.
De manera temporal.

Prefectura Naval Argentina inhabilitó el paso Panambí–Porto Vera Cruz por la bajante del río Uruguay.

Prefectura Naval Argentina inhabilitó el paso fronterizo Panambí–Porto Vera Cruz en Misiones. La medida fue dispuesta ante la bajante del río Uruguay, tras constatar la imposibilidad de operar la balsa que conecta Argentina y Brasil, debido al bajo nivel del agua que vuelve insegura la navegación.

 

Este lunes 16 de marzo, cerca de las 7:30, efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, realizaron un relevamiento en la zona costera y verificaron que el paso fronterizo internacional entre Puerto Panambí (Argentina) y Porto Vera Cruz (Brasil) quedó inhabilitado de manera temporal, publicó Regionlitoral.

Suspensión del transporte fluvial

Como consecuencia de esta situación, el servicio de transporte fluvial quedó momentáneamente suspendido, afectando a los vecinos y comerciantes que utilizan el paso a diario. El paso permanecerá cerrado hasta que las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.

 

Las autoridades locales recordaron que los pasos alternativos terrestres o viales deben ser considerados mientras se mantenga la bajante del río, y aseguraron que se mantendrá un monitoreo constante de la zona.

Temas:

Prefectura Naval Argentina Brasil Argentina Río Uruguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso