Anticipan una segunda quincena de marzo "muy lluviosa" para cuatro provincias de Argentina

Caería un "gran caudal de agua" en varias provincias en lo que resta de marzo.

El cambio radical de tiempo en Argentina marca el inicio de un período con fuerte inestabilidad atmosférica que podría extenderse durante al menos dos semanas. Según el meteorólogo Christian Garavaglia, el país se encamina hacia una quincena con lluvias abundantes y episodios reiterados de tormentas que impactarán especialmente en la región central.

El fenómeno llega en un momento particular del año, cuando restan pocos días para el final del verano meteorológico en el hemisferio sur. De acuerdo con el especialista, la circulación atmosférica comenzó a modificarse de manera significativa, favoreciendo un escenario mucho más dinámico.

“Cuando restan un puñado de días para ponerle fin a la estación convencional de verano en el hemisferio sur, la circulación atmosférica regional empieza a mostrar un cambio radical que llega para romper el letargo de un largo periodo con marcado déficit de lluvia en la región central de Argentina”, explicó Garavaglia.

Pronostican lluvias muy superiores a lo normal

Durante la primera quincena de marzo las precipitaciones ya comenzaron a intensificarse en algunos sectores del país, especialmente en la franja oeste y en varias zonas de la Patagonia. En regiones como Cuyo y el noroeste argentino incluso se registraron eventos importantes que provocaron inundaciones.

Mientras tanto, otras áreas continuaban atravesando un marcado déficit hídrico. La provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del Litoral prácticamente no habían recibido lluvias significativas durante el verano.

Así estará el clima en varias provincias. Foto: Meteored.

Este panorama podría revertirse rápidamente. Los principales modelos meteorológicos anticipan que distintos episodios de mal tiempo se encadenarán durante los próximos días, generando acumulados de precipitación que podrían alcanzar valores muy elevados.

Tormentas fuertes y alerta meteorológica

El primer episodio relevante de este período ya comenzó a desarrollarse en el centro del país. Se trata de un sistema frontal semiestacionario que está generando lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente sobre la provincia de Buenos Aires.

Según el pronóstico, durante el martes un frente frío avanzará sobre la región central provocando un desplazamiento de las tormentas hacia el norte. En ese proceso, algunos fenómenos podrían adquirir intensidad fuerte o incluso severa.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja para sectores del centro del país, incluyendo el extremo norte de La Pampa, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba y gran parte de la provincia de Buenos Aires. En estas zonas podrían registrarse granizadas aisladas y acumulados de lluvia que superen los 80 milímetros.

Foto: Archivo Elonce.

Un segundo evento de lluvias llegaría el fin de semana

Tras el primer episodio de tormentas, el tiempo tenderá a estabilizarse momentáneamente durante algunos días. Este período de calma relativa funcionará como una breve pausa antes de la llegada de un nuevo evento meteorológico importante.

Los pronósticos indican que a partir del viernes volverá a instalarse un escenario de fuerte inestabilidad, inicialmente sobre el centro-oeste del país. Con el correr de las horas, este sistema avanzaría hacia el este y el noreste argentino.

Incluso se analiza la posible formación de una ciclogénesis, un proceso meteorológico asociado a la formación de un sistema de baja presión que suele intensificar las lluvias y tormentas en amplias regiones.

De concretarse este escenario, el cambio radical de tiempo en Argentina podría traducirse en acumulados de entre 200 y 300 milímetros en apenas 15 días en sectores de Buenos Aires, Córdoba y el sur del Litoral, valores que duplicarían o triplicarían el promedio habitual de precipitaciones para todo el mes de marzo.