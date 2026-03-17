Volvieron a aumentar los combustibles en Shell y la nafta súper ya roza los $2.000

La suba de los combustibles en Paraná volvió a reflejarse en los surtidores de las estaciones de servicio de la petrolera Shell, donde los nuevos valores comenzaron a exhibirse tras una nueva actualización de precios impulsada por el contexto internacional del petróleo.

La disparada del precio del crudo en los mercados internacionales impactó en la economía global y también en Argentina, donde las variaciones del barril de petróleo suelen trasladarse rápidamente a los valores de los combustibles y, en consecuencia, a la dinámica de la inflación.

Ese escenario ya había comenzado a evidenciarse durante los últimos días, cuando las principales compañías que operan en el mercado argentino aplicaron incrementos sucesivos en los precios de las naftas y el gasoil.

Nuevo aumento en las estaciones de Shell

Shell volvió a modificar los precios

En la ciudad de Paraná, los nuevos valores de Shell pudieron observarse en la estación de servicios ubicada en la zona de Cinco Esquinas, donde la actualización de precios ya apareció reflejada en la tradicional pizarra luminosa.

De acuerdo con lo que pudo corroborar Elonce, la nafta súper pasó a comercializarse a $1.939 por litro, lo que confirmó un nuevo incremento respecto de los valores anteriores.

Por su parte, la nafta premium V-Power se ofrece a $2.138 por litro, consolidándose como el combustible de mayor valor dentro de la oferta de la petrolera en la capital entrerriana.

Cómo quedaron los precios del gasoil

En lo que respecta al gasoil, también se observaron modificaciones en los valores exhibidos en la estación de servicio.

El Evolux Diesel, la versión común del gasoil de Shell, pasó a comercializarse a $2.087 por litro, de acuerdo con los precios que se mostraron en los surtidores.

En tanto, el V-Power Diesel, el combustible premium para vehículos diésel, alcanzó los $2.238 por litro, ubicándose como el producto más caro dentro de la línea de combustibles de la marca.

Subas acumuladas en poco más de una semana

Los nuevos valores reflejaron incrementos acumulados en apenas ocho días, con subas que oscilaron entre 1,3% y 4,5%, según el tipo de combustible. La nafta súper pasó de $1.890 a $1.939, lo que representó un aumento cercano al 2,6%.

En tanto, la nafta premium V-Power subió de $2.047 a $2.138, con una variación aproximada del 4,5%, la más alta entre los productos. Por su parte, el Evolux Diesel aumentó de $2.033 a $2.087, equivalente a 2,7%, mientras que el V-Power Diesel pasó de $2.209 a $2.238, con una suba cercana al 1,3%, según pudo corroborar Elonce en la estación de servicios de Cinco Esquinas, en Paraná. Elonce.com