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Paraná El cuarto incremento en ocho días

Segundo aumento de los combustibles de Shell en 24 horas: los nuevos precios en Paraná

Shell aumentó por segunda vez en 24 horas y por cuarta vez en ocho días, el precio de sus combustibles en Paraná, supo Elonce. La nueva suba se aplicó desde el mediodía de este sábado. Los precios que llegaron a los surtidores.

14 de Marzo de 2026
Tercer aumento de los combustibles Shell en una semana.
Tercer aumento de los combustibles Shell en una semana. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Shell aumentó por segunda vez en 24 horas y por cuarta vez en ocho días, el precio de sus combustibles en Paraná, supo Elonce. La nueva suba se aplicó desde el mediodía de este sábado. Los precios que llegaron a los surtidores.

La disparada del precio del crudo en los mercados internacionales impacta sin atenuantes en la economía global y, particularmente, en Argentina, donde los movimientos del petróleo suelen generar efectos sobre el precio de los combustibles y la evolución de la inflación.

Así se pudo observar desde la semana pasada, cuando las principales compañías que abastecen el mercado de combustibles en la Argentina, comenzaron aplicaron aumentos sucesivos.

 

Shell: cuatro aumentos en ocho días

 

Shell aplicó desde este mediodía, un nuevo aumento en los valores de sus combustibles y ya se ven reflejados en los surtidores, confirmó Elonce. De esta manera, el precio de los combustibles de Shell en la capital entrerriana, registraron su cuarto incremento en apenas ocho días y el segundo, que se aplicó en apenas 24 horas.

Así lo pudo confirmar Elonce al verlos reflejados en los surtidores de la estación de Cinco Esquinas, de Paraná, donde comenzaron a exhibirse los nuevos precios.

 

Los nuevos valores

 

Los surtidores de la estación de servicios Shell, ubicada en cinco esquinas, mostró que el litro de nafta super aumentó más de 1.5% y se comercializa a $1.916 pesos (antes, se vendía a $1.890), pudo corroborar Elonce. De esta manera, la nafta super de Shell acumula una suba de 10% en apenas ocho días.

Los precios en Paran&aacute;.
Los precios en Paraná.

Por su parte, la nafta Premium de la petrolera Shell (V-Power), no modificó su precio este sábado luego de aplicar ayer (viernes) un incremento que llevó su valor a 2.099 pesos (antes $2.047), lo que significa, una suba cercana al 2,5 por ciento, supo Elonce.

 

Por el lado del gasoil, en la estación de servicios de las Cinco Esquinas en Paraná, el litro de Evolux Diesel aumentó más de 1,5%, hasta los 2.064 pesos (ayer, se comercializaba a $2.033); lo que significa una suba de casi 12 por ciento en ocho días, confirmó Elonce.

 

En tanto, el litro de V-Power Diesel, que había subido alrededor de 3% este viernes, para ubicarse en $2.209 no registró modificaciones y su valor sigue siendo el mismo en la pizarra.

De esta manera, algunas de las variantes de los combustibles de Shell, acumulan un aumento de casi 20 por ciento en menos de 50 días.

Temas:

shell Paraná precios nafta gasoil combustibles
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