Costas define los once de Racing para la final del Torneo Clausura

Racing se enfrentará este sábado con Estudiantes de La Plata, en la final del Torneo Clausura, y su director técnico Gustavo Costas ya tendría definido en su totalidad quiénes serían los 11 titulares.

En el arco estará Facundo Cambeses, quien hace unos meses le ganó la titularidad al chileno Gabriel Arias y a partir de allí se destacó con un nivel impresionante que incluso le permitió debutar en la Selección argentina en un amistoso ante Puerto Rico.

La única incógnita aparecía en el lateral derecho de la defensa, ya que se disputaban el puesto el uruguayo Gastón Martirena y Facundo Mura. Finalmente, todo indica que Costas se inclinaría por el último de ellos.

El lateral izquierdo será Gabriel Rojas, uno de los puntos más altos de la “Academia”, mientras que la zaga central estaría conformada por Nazareno Colombo y Agustín García Basso.

La mitad de la cancha estaría conformada por Santiago Sosa, quien volverá a jugar luego de cumplir un partido de sanción por su expulsión frente a Tigre en los cuartos de final, Juan Nardoni y Agustín Almendra.

Finalmente, en la delantera estarán el colombiano Duván Vergara, Adrián “Maravilla” Martínez, quien cortó con una sequía de casi 1.000 minutos sin anotar frente a Boca, y Santiago Solari.

En su camino hasta la gran final, Racing terminó tercero en la Zona A con 25 puntos, mientras que en los playoffs venció 3-2 a River, 4-2 en los penales a Tigre tras igualar sin goles en los 120 minutos y 1-0 a Boca en “La Bombonera”.

En la final el equipo de Avellaneda no la tendrá nada fácil ya que del otro lado estará Estudiantes, un equipo que se convirtió en una verdadera pesadilla en el ciclo Costas y que se quedó con el triunfo en los últimos tres enfrentamientos entre ambos.

La final del Torneo Clausura, que se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, está programada para las 21.