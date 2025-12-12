Briatore confía: dijo que Colapinto “es el piloto indicado para nuestro equipo”

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, dio una serie de definiciones contundentes sobre el piloto argentino Franco Colapinto y dejó expuesto el giro completo que tuvo su mirada sobre él rumbo a la temporada 2026.

Briatore, que en su momento había mostrado dudas sobre su nivel, aseguró que el bonaerense se transformó en una pieza central del proyecto deportivo del equipo francés y que "todos ahora creen en él".

En los primeros meses del vínculo, el italiano había sido crítico al afirmar que “quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1 y necesitaba un año más”, además de remarcar que “no estoy contento si mirás los resultados, eso es lo importante”.

El repunte iniciado con el 11° puesto en Silverstone modificó ese análisis y lo llevó a sostener que “el equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad; la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”.

Esa postura derivó luego en la confirmación oficial de Colapinto para 2026. Una vez comunicada la decisión, Briatore señaló que “siempre he creído que Franco tiene los atributos y el potencial para ser un piloto que puede crecer con el equipo. La decisión de seguir juntos es una indicación de nuestro compromiso y un fuerte apoyo a Franco en su desarrollo”.

Con la temporada terminada y Alpine enfocada en el nuevo reglamento técnico que debutará en 2026, Briatore profundizó su elogio hacia el argentino y aseguró que “pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio importante en él. Entiende cuál es su función en el equipo y realiza un trabajo muy eficiente. Al principio, mucha gente dudaba de su potencial, pero decidí confiar en él, y demostró con sus resultados que es el piloto indicado para nuestro equipo”.

Briatore también destacó el impacto interno de esa transformación y agregó que “yo seguí apostando por Franco y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y el compañero ideal para Pierre Gasly”.

El empresario italiano comparó los desempeños del argentino y del francés para justificar su respaldo e indicó que “en las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre, dos décimas arriba, dos abajo, y considero a Gasly uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.

Esa evolución, dijo, fue determinante para sostenerlo de cara al próximo ciclo técnico de Alpine, que incorporará motorización, transmisión y suspensión de Mercedes. Cerró su diagnóstico con un mensaje directo sobre el reto que se abre para la estructura de Enstone: “Mi trabajo es entregarles el mejor auto posible a Pierre y Franco para el próximo año”.

Con una F1 que cambiará reglas y jerarquías en 2026, Alpine deposita en la dupla Gasly-Colapinto uno de los pilares de su reconstrucción. Briatore, que pasó de la desconfianza inicial al elogio pleno, dejó claro que el crecimiento del argentino no solo modificó la lectura del equipo, sino que también lo posicionó como uno de los protagonistas del nuevo proyecto.