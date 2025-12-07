Colapinto tras culminar la temporada de la Fórmula 1: “Gracias a Dios ya terminó este año”

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró el año 2025 de Fórmula 1 con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras una temporada marcada por dificultades deportivas. A lo largo de este campeonato, enfrentó diversos desafíos, entre ellos la falta de rendimiento de su coche y los problemas recurrentes en las clasificatorias. “Creo que me quedo con muchas cosas de esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los malos resultados. Eso es muy importante y nos prepara para cuando las cosas vayan mejor”, declaró el piloto, al hacer un balance de su año.

A pesar de los resultados poco alentadores, el argentino destacó la fortaleza de su equipo, que nunca perdió la esperanza y trabajó incansablemente para mejorar el rendimiento del Alpine. Sin embargo, Colapinto reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, lo que provocó frustración tanto en él como en su entorno. “Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, expresó, dejando en claro que el enfoque ya está puesto en la temporada 2026.

La última carrera y el cierre de un año complicado

La última carrera de la temporada no fue distinta al resto del año para Franco Colapinto. Como ha sido la tónica en gran parte de 2025, su Alpine mostró un rendimiento limitado, lo que se tradujo en una floja clasificación y, finalmente, en una posición final en el fondo de la parrilla. Colapinto terminó en la última posición, detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien tuvo una temporada ligeramente mejor. El argentino fue el único piloto que no sumó puntos en toda la temporada, junto con el australiano Jack Doohan, quien solo participó de las primeras seis fechas.

El balance de la temporada 2025 para Colapinto fue especialmente duro, pero el piloto argentino se mostró esperanzado con el futuro. A pesar de los tropiezos, se siente agradecido por la experiencia adquirida y por el trabajo conjunto con su equipo. Ahora, con la vista puesta en el 2026, Colapinto sabe que el desafío será aún mayor, pero se siente preparado para afrontar nuevos retos. (Con información de NA)