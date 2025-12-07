Norris se coronó campeón de la Fórmula 1 y Colapinto tuvo un cierre difícil

Lando Norris logró el título mundial con una carrera estratégica en Abu Dhabi, mientras que Max Verstappen ganó la prueba. El argentino Franco Colapinto culminó 20° y cerró un año adverso con Alpine.
La temporada de Fórmula 1 concluyó este domingo 7 de diciembre con una carrera electrizante en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Lando Norris se consagró campeón del mundo tras asegurar los puntos necesarios con su McLaren. El británico finalizó tercero en Yas Marina, detrás del ganador Max Verstappen y del australiano Oscar Piastri, y logró el campeonato tras un año de notable regularidad. En tanto, el argentino Franco Colapinto cerró la jornada en la 20ª posición y completó un año difícil con Alpine.
Una estrategia perfecta le dio el título a Norris
Norris alcanzó su primera corona mundial con una actuación inteligente, evitando riesgos y sosteniendo un ritmo que le permitió asegurar el tercer puesto y la diferencia necesaria en el campeonato. El británico, visiblemente emocionado tras cruzar la meta, abrazó a su familia y compañeros de equipo antes de declarar: “No pensé que lloraría, pero lo hice. Es un largo camino. Gracias a todos los de McLaren y a mis padres. Fue una temporada ruda, pero lo conseguimos. ¡Lo conseguimos!”.
Con este resultado, McLaren coronó un año sobresaliente, en el que el piloto británico protagonizó una remontada histórica tras quedar 34 puntos por detrás de Piastri luego de la fecha 15. Con dos victorias más hacia el final del campeonato y una impecable estrategia en Abu Dhabi, Norris pudo levantar el trofeo más deseado.
Verstappen ganó, pero no alcanzó
Max Verstappen completó una carrera brillante y sumó su octava victoria de la temporada. El neerlandés dominó de punta a punta, pero aun así no pudo arrebatarle el campeonato a Norris, que con su tercera colocación se aseguró el título. “¡Lo hiciste!”, lo felicitó Zak Brown al británico en plena celebración del equipo McLaren.
Piastri, por su parte, acompañó en el podio con un segundo lugar que ratificó el poderío de McLaren en el cierre del calendario. El australiano felicitó a su compañero, con quien disputó rueda a rueda buena parte de la temporada.
Colapinto
Para Franco Colapinto, la última carrera del año no ofreció el final deseado. El argentino partió desde el fondo de la grilla con un Alpine que no respondió como en otras fechas, y finalmente cruzó la meta en el 20° lugar, último entre los que completaron la competencia.
Colapinto no logró superar a Pierre Gasly, su compañero de equipo, pese a que el francés debía cumplir una penalización de cinco segundos al final de la carrera. El argentino quedó por encima únicamente de los pilotos que abandonaron y cerró así una temporada que tuvo altibajos y dificultades para su monoplaza.
La definición en Yas Marina dejó emociones intensas, entre el triunfo de Verstappen, la consagración de Norris y el desempeño del resto de los protagonistas. “Ahora sé un poco cómo se siente Max”, dijo el británico entre lágrimas, reflejando la magnitud del momento. (Clarín)