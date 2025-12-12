Evacuaron un geriátrico tras un incendio y asistieron a un encargado que intentó apagar las llamas

Un incendio se registró este viernes en una residencia para adultos mayores de Concordia y obligó a evacuar preventivamente a los residentes.
En horas del mediodía de este viernes se registró un incendio en un geriátrico ubicado en la intersección de calles Quintana y Sarmiento de la ciudad de Concordia, lo que motivó un importante operativo de Bomberos Voluntarios, personal de salud y la evacuación preventiva de los residentes.
Según informó a Elonce, Juan Medina, bombero voluntario que intervino en el procedimiento, al arribar al lugar se constató que el foco ígneo se estaba desarrollando en el sector del lavadero del establecimiento.
Al llegar la dotación “nos abocamos a la tarea de extinción del incendio y por suerte se lo pudo controlar rápidamente”, señaló.
El bombero detalló que, si bien las llamas no se propagaron a otros sectores, el humo sí se extendió por el edificio, lo que motivó la evacuación total de los residentes.
Al momento de la llegada de los bomberos, la evacuación ya se encontraba en su etapa final. “Una vez que arribamos al lugar, ya estaban finalizando lo que es la evacuación. Fueron 11 residentes, más el encargado”, indicó Medina.
En cuanto a la atención médica, precisó que el responsable del geriátrico fue quien presentó mayores complicaciones en cuanto a lo respiratorio, “porque intentó comenzar a hacer la extinción con extintores, inhaló un poco más de humo y también el propio polvo del extintor”, detalló.
El encargado recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Felipe Heras a modo preventivo y para que lo evalúen en la sala de urgencias. “Pero no revestían gravedad las afecciones que tenía al momento”, afirmó el bombero.
En cuanto a los residentes, indicó que “son 11 y ninguno de ellos fue derivado al hospital. Fueron evaluados y asistidos en el lugar y las consideraciones médicas determinaron que no era necesario el traslado”, sostuvo.
Finalmente, explicó que los adultos mayores fueron reubicados en otra residencia que está ubicada sobre calle Alvear y que pertenece a la misma empresa que administra este geriátrico.
Finalmente, dijo que las llamas se originaron en un sector semicubierto, a unos 30 o 35 metros del frente del inmueble, lo que permitió una evacuación ordenada y sin mayores inconvenientes. Elonce.com