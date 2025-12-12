Crearon un helado de espuma de liso en Santa Fe: innovación con sabor local

REDACCIÓN ELONCE
Una heladería santafesina lanzó un helado de espuma de liso para celebrar el Día del Liso Santafesino, una propuesta refrescante con toques de limón.
El Día del Liso Santafesino, celebrado cada segundo viernes de diciembre, siempre trae consigo celebraciones y novedades que destacan la cultura local. Este año, una heladería de la ciudad de Santa Fe se llevó todos los aplausos al lanzar un innovador helado de espuma de liso, inspirado en la tradicional bebida santafesina declarada Patrimonio Cultural de la provincia. El local se ha convertido en el centro de atención con esta propuesta que ha conquistado a los amantes de los sabores autóctonos.
Con una frase que resuena con todos los santafesinos, "Más santafesino que la siesta, la humedad y los mosquitos", la heladería presentó su nuevo sabor, que, según sus creadores, no es solo una receta más, sino un homenaje a la ciudad y a su bebida más emblemática: el liso. Este helado ha sido elaborado a base de espuma de liso, una cerveza ligera, sin conservantes ni agregados artificiales, logrando un sabor auténtico y refrescante.
"Sabemos lo que significa el liso culturalmente para Santa Fe. Estamos instalados en una zona de bares donde se consume mucha cerveza, así que no podíamos no hacerle honor de esta forma", explicó Gustavo Carballo, encargado de Vi'gelato. La creación del helado fue un proceso largo de pruebas y errores hasta lograr el sabor que hoy deleita a los clientes de la heladería.
Un sabor que remite al liso pero con un giro dulce y refrescante
El helado de espuma de liso tiene un sabor característico que remite directamente a la cerveza, pero con una diferencia crucial: "No es amargo. Diría que es divertido, rico y refrescante", expresó Carballo. El paladar siente la presencia del liso bien frío al principio, pero al final se revelan sutiles notas de limón que aportan un toque dulce y equilibrado, lo que lo convierte en una opción perfecta para los días calurosos.
(Con información de Cadena3)