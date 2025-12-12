Kiara tiene parálisis cerebral y necesita un nuevo andador: también recaudan fondos para costear estudios médicos

REDACCIÓN ELONCE
Kiara, una niña de siete años que nació prematura, padece leucomalasia periventricular, una afección cerebral que le dejó secuelas motoras. Tiene cuadriplejia espástica, es decir, parálisis cerebral, que le impide ser autónoma. Desde los dos años realiza tratamientos de rehabilitación como kinesiología, terapia ocupacional y rehabilitación en agua para mejorar su calidad de vida.
Actualmente necesita un nuevo andador y recaudar fondos para costear un viaje a Buenos Aires para realizarse estudios y una cirugía.
Johana, su madre, dialogó con Elonce y expresó: “Kiara fue una nena prematura, sietemesina, y le quedaron secuelas motoras que no la dejan ser autónoma”.
Cuando tenía 5 años, los médicos le recomendaron una cirugía llamada rizotomía, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y reducir la espasticidad muscular que la mantenía rígida e inmovilizada. "Hace dos años tuvo esa cirugía que, gracias a Dios, puede decir hoy que está bien posturalmente, porque era una nena que estaba muy rígida, con una espasticidad muy alta", explicó.
A pesar de la intervención quirúrgica, la familia de Kiara sigue trabajando a diario para mejorar su situación. La niña comenzó a usar un andador y mejoró significativamente su postura, aunque sigue necesitando apoyo constante en las actividades diarias. "Ella no podía caminar, así como la ven en el andador. Ella caminaba haciendo tijera, se le dificultaba mucho poder comer, agarrar el tenedor", relató Johana. Sin embargo, gracias a las terapias que recibe, Kiara ha podido avanzar en su capacidad para moverse.
"Hoy a través de todas las terapias que se le está dando, se ven sus mejorías y puede caminar, aunque no sea autónoma, pero un poquito mejor está con su andador", explicó su madre.
A pesar de los avances, la enfermedad de Kiara no tiene cura. "Todo lo que es para el cerebro, daños neurológicos, eso no tiene cura", señaló Johana. Sin embargo, la rehabilitación constante es clave para su desarrollo. "Se van a ir viendo avances en Kiara o en cualquier niño, eso depende de la rehabilitación que uno le pueda dar", aclaró.
Kiara recibe terapias desde los dos años, cuando fue diagnosticada con leucomalasia periventricular. Johana explicó que su hija tiene una rutina de rehabilitación muy estricta: "Ella tiene terapia ocupacional, tiene kinesiología dos horas por día, que después de la cirugía de la rizotomía, es lo que nos pidieron los médicos y estaba a nuestro alcance", comentó. Además, Kiara también realiza rehabilitación acuática, una terapia que ha sido fundamental en su proceso de recuperación.
Los problemas con la obra social
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la familia es la falta de cobertura adecuada por parte de la obra social de Kiara. "Ella tiene obra social, pero hoy en día la verdad que no está andando muy bien y estamos peleando, justamente con recurso de amparo, en un montón de prestaciones que no han cortado por falta de pago", explicó Johana.
El acompañamiento terapéutico es uno de los servicios que más necesita Kiara, ya que precisa apoyo constante para poder realizar tareas cotidianas como asistir a la escuela, ir al baño o simplemente moverse. "Es una nena autónoma, que no es autónoma, es decir, ella necesita ayuda para salir del andador, para ir al baño, para sentarla en una silla", relató.
A pesar de los desafíos, la familia sigue adelante y Kiara debe viajar a Buenos Aires para continuar con su tratamiento y recibir nuevas evaluaciones. "Ahora están programando un viaje a Buenos Aires en enero. El martes 12 la ve la kinesióloga", indicó Johana. Durante este viaje, los médicos evaluarán la necesidad de un estiramiento de rodilla que podría mejorar la calidad de vida de la pequeña.
Además, están en busca de un nuevo andador, ya que el actual ha quedado obsoleto y la obra social aún no les ha entregado el que solicitan. "Estamos en búsqueda, en la pelea, porque hace tres meses que se le pidió a la obra social. Ella también usa botas", detalló.
La familia sigue necesitando apoyo para los nuevos tratamientos y el viaje a Buenos Aires. Johana invitó a quienes deseen ayudar a colaborar con los gastos. Para ello, pueden comunicarse al teléfono 3454 65-5178 .