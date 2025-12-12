 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Panorama municipal
Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

La Municipalidad estableció los días de asueto y receso administrativo

El personal de la administración tendrá asueto el 24 y el 31 de diciembre (serán considerados inhábiles), mientras que el receso administrativo será del 2 al 16 de enero. Durante esos días el Estado adoptará los recaudos para garantizar la prestación de servicios que se consideren esenciales.

12 de Diciembre de 2025

El personal de la administración tendrá asueto el 24 y el 31 de diciembre (serán considerados inhábiles), mientras que el receso administrativo será del 2 al 16 de enero. Durante esos días el Estado adoptará los recaudos para garantizar la prestación de servicios que se consideren esenciales.

A través del decreto 2780/2025 el Ejecutivo Municipal establece los días de asueto y receso administrativo garantizando el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante esos períodos y determinando el receso para el personal de la administración pública municipal a los fines que los agentes gocen de las licencias anuales ordinarias.

El período de receso dispuesto será considerado inhábil para trámites de expedientes, reclamaciones o recursos, con algunas excepciones como selección de co-contratante estatal, actas de comprobación de faltas y actuaciones ante la Justicia de Faltas, que continuarán desarrollándose normalmente.

Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso