Policiales Departamento Paraná

Imágenes: volcó un camión sobre Ruta 12, a la altura de El Palenque

El camionero perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha, despistó hacia la izquierda y, como consecuencia de la maniobra, volcó las bobinas de papel que transportaba.

12 de Diciembre de 2025
El camionero perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha, despistó hacia la izquierda y, como consecuencia de la maniobra, volcó las bobinas de papel que transportaba.

El conductor de un camión perdió el control del rodado y volcó a la altura del kilómetro 489 de la Ruta Nacional 12, a la altura de El Palenque y en jurisdicción de la comisaría de Cerrito (departamento Paraná), durante la mañana de este viernes.

Fuentes policiales comunicaron que el camionero, de 26 años, se dirigía de Misiones a San Luis, cuando perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha, despistó hacia la izquierda y, como consecuencia de la maniobra, volcó las bobinas de papel que transportaba.

Volcó un camión sobre Ruta 12 (foto Policía de Entre Ríos)

Afortunadamente, no se reportaron lesionados, solo daños materiales.

Volcó un camión sobre Ruta 12

Como medida de precaución, el conductor fue trasladado a un centro asistencial, donde se constató que presentaba solo cortes superficiales.

 

Los funcionarios policiales realizaron las tareas correspondientes para asegurar la seguridad en la ruta.

Volcó un camión sobre Ruta 12

Temas:

Ruta 12 vuelco de camión
