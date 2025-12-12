Imágenes: volcó un camión sobre Ruta 12, a la altura de El Palenque

El camionero perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha, despistó hacia la izquierda y, como consecuencia de la maniobra, volcó las bobinas de papel que transportaba.
El conductor de un camión perdió el control del rodado y volcó a la altura del kilómetro 489 de la Ruta Nacional 12, a la altura de El Palenque y en jurisdicción de la comisaría de Cerrito (departamento Paraná), durante la mañana de este viernes.
Fuentes policiales comunicaron que el camionero, de 26 años, se dirigía de Misiones a San Luis, cuando perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha, despistó hacia la izquierda y, como consecuencia de la maniobra, volcó las bobinas de papel que transportaba.
Afortunadamente, no se reportaron lesionados, solo daños materiales.
Como medida de precaución, el conductor fue trasladado a un centro asistencial, donde se constató que presentaba solo cortes superficiales.
Los funcionarios policiales realizaron las tareas correspondientes para asegurar la seguridad en la ruta.