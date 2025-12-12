Vuelco sobre Ruta 12, en El Palenque: confirman que el camión “mordió la banquina” en una curva

Volcó un camión Scania 113 sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 480, en jurisdicción de Cerrito, generando complicaciones en el tránsito vehicular durante la mañana de este viernes.

Al respecto, el jefe de la comisaría de Cerrito, Darío Miraglio, explicó a Elonce que el siniestro vial se registró cerca de las 11 de la mañana, cuando un camión marca Scania modelo 113, que transportaba un semirremolque cargado con bobinas de papel, terminó volcando por causas que aún se tratan de establecer.

Cómo se produjo el vuelco

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor del camión habría "mordido la banquina", lo que provocó la pérdida de control del vehículo y su posterior vuelco. Parte del semirremolque quedó atravesada sobre la calzada, mientras que la carga se desparramó sobre la ruta y la banquina.

Miraglio explicó que el lugar del siniestro es un sector bajo de la ruta, con una curva y un guardarraíl, donde "suelen producirse accidentes, especialmente en condiciones climáticas adversas".

El chofer, un joven de 26 años oriundo de la provincia de Misiones, sufrió lesiones de carácter leve en uno de sus brazos y fue trasladado al Hospital José María Miranda de Cerrito, donde recibió curaciones y fue dado de alta.

Tránsito reducido y tareas en el lugar

Tras el vuelco, el tránsito quedó reducido y se habilitó una sola mano para la circulación vehicular. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría de Cerrito, personal del puesto caminero de Aldea Santa María, Bomberos Voluntarios y Vialidad Nacional.

Las tareas se centraron en retirar las bobinas de papel de la calzada y gestionar el arribo de grúas de gran porte para remover el camión y liberar completamente la ruta.

Desde las autoridades recomendaron circular con precaución por la zona, ya que los trabajos continuaban durante la tarde para normalizar la transitabilidad.