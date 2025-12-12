Secuestraron casi 8 kilos de metanfetaminas valuados en 200.000 dólares 

Un operativo de la Policía Federal en Concordia terminó con el secuestro de casi 8 kilos de metanfetaminas y la detención de tres personas que se presentaron a retirar una encomienda.
Un camión con encomiendas que había salido de la ciudad de Eldorado, en Misiones, tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires, pero el viaje se interrumpió en la ciudad de Concordia, cuando en un control de rutina personal de la Gendarmería Nacional descubrió ocho kilos de metanfetaminas valuados en más de 200 mil dólares.
El hallazgo de la carga derivó en la detención de tres sospechosos que se presentaron en la ciudad de Buenos Aires a retirar la “encomienda contaminada” y en allanamientos en el partido bonaerense de Moreno.
Para avanzar en los destinatarios de la carga ilícita, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, a cargo de la investigación, ordenó hacer una entrega controlada.
“Los estupefacientes fueron reemplazados por una sustancia inocua y se permitió que la encomienda continuara su trayecto, mientras el cargamento original quedó bajo resguardo”, explicaron las fuentes consultadas.
Como se dijo, la investigación se inició cuando, en un control de rutina sobre la ruta nacional 14, a la altura de la ciudad de Concordia, personal del Escuadrón IV de la Gendarmería inspeccionó un camión de una empresa de transporte de encomiendas que viajaba desde Eldorado, Misiones, hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Un perro “antinarcóticos” marcó una de las cajas y, al ser abierta ante la presencia de testigos se hallaron alrededor de ocho kilos de metanfetaminas, “tanto en su estado puro como en pastillas”, explicaron las fuentes consultadas.
La causa quedó a cargo de la jueza Ramponi y el secretario penal Alan Bergdolt, con la colaboración de personal de la Gendarmería Nacional.
Según informaron fuentes judiciales, “los tres imputados fueron indagados indagados por haber intervenido en el transporte de la droga referida, en su modalidad agravada por la cantidad de personas implicadas, y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación”.
Los voceros consultados afirmaron: “En la Justicia Federal existe una profunda preocupación por el creciente número de secuestros de drogas remitidas mediante la modalidad de encomiendas y se considera que deberían reforzarse fuertemente los controles sobre la identidad de los remitentes y los despachos en las sucursales de origen”. (La Nación)