Un hombre de Paraná murió tras un choque frontal con una camioneta sobre Ruta 20

REDACCIÓN ELONCE
Un violento siniestro vial se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 20. Un hombre de 65 años, domiciliado en Paraná, falleció luego de sufrir un paro cardíaco tras ser trasladado al hospital, mientras que el otro conductor resultó ileso.
Un hombre de 65 años, domiciliado en Paraná, murió en la tarde de este jueves como consecuencia de un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial N°20, en el departamento Gualeguaychú. El siniestro vial se produjo alrededor de las 14.30, a la altura del kilómetro 47, en inmediaciones del Puente Sánchez, cuando dos vehículos impactaron de manera violenta por causas que eran materia de investigación.
De acuerdo a la información oficial, el hecho involucró a una pick up Toyota Hilux y a un utilitario Renault Kangoo, ambos de color blanco. Tras el impacto, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la intervención de personal policial, Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias sanitarias 107.
Dos conductores y distintos desenlaces
En el lugar se constató que el conductor de la camioneta Toyota Hilux, un hombre de 31 años domiciliado en Concepción del Uruguay, logró salir del rodado por sus propios medios y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.
En cambio, el conductor del utilitario Renault Kangoo, un hombre de 65 años con domicilio en la ciudad de Paraná, quedó atrapado dentro del habitáculo debido a la violencia del impacto. Bomberos Voluntarios realizaron las tareas de rescate, con la asistencia del personal médico que se encontraba en el lugar. Tras ser liberado, fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Tránsito interrumpido y pericias
Como consecuencia del choque frontal en la Ruta 20, ambos vehículos quedaron sobre la calzada, lo que provocó la interrupción total del tránsito durante varios minutos. Posteriormente, y de manera preventiva, se habilitó un solo carril para permitir el paso de los vehículos que aguardaban en la zona.
Al sitio del siniestro arribó personal de Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas y los relevamientos fotográficos correspondientes para establecer la mecánica del hecho. Una vez finalizadas las tareas periciales, los rodados fueron retirados y trasladados a la dependencia policial, lo que permitió liberar completamente la circulación vehicular, indicaron fuentes policiales.
Fallecimiento en el hospital
Minutos más tarde, desde la Jefatura Departamental se informó que el médico policial confirmó el fallecimiento del conductor de 65 años. Según se detalló, al ingresar al nosocomio el hombre sufrió un paro cardíaco irreversible, que lamentablemente derivó en su muerte.
Las actuaciones continuaban para determinar las circunstancias que provocaron el choque frontal ocurrido en la Ruta Provincial 20.