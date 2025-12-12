Agmer ganó la elección y Gustavo Blanc asumirá como vocal gremial del CGE

El gremio se impuso en los comicios realizados en toda la provincia y logró la vocalía gremial del Consejo General de Educación, además de tres lugares en el Jurado de Concursos. Amet quedó en segundo lugar y UDA no alcanzó representación.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ganó la elección de representantes docentes en los cuerpos colegiados del Consejo General de Educación (CGE), que se realizó este jueves en toda la provincia. En segundo lugar se ubicó la Lista 5 Alternativa Docente, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), mientras que la Unión Docentes Argentinos (UDA) quedó sin representación.
De acuerdo al escrutinio final, la Lista 1 de Agmer obtuvo 9.989 votos, lo que representó el 55% del total. En tanto, la Lista 5 Alternativa Docente de Amet, que postuló a Pablo Álvarez Miorelli, alcanzó 5.422 votos (30%). Muy por detrás quedó la Lista 2 Celeste y Blanca de UDA, encabezada por Augusto Manzato, con 2.759 votos (15%), cifra que no le permitió acceder a cargos mediante el sistema D’Hont.
Nuevo vocal gremial en el CGE
Con estos resultados, el docente uruguayense Gustavo Blanc se convirtió en el nuevo vocal gremial del Consejo General de Educación. Blanc sucederá en ese cargo a Susana Cogno, quien a partir del 1º de enero de 2026 asumirá como secretaria gremial de la conducción provincial de Agmer, encabezada por Abel Antivero.
La elección definió además la distribución de cargos en el Jurado de Concursos, donde en esta oportunidad se redujo la representación docente de cinco a cuatro vocales. En la elección anterior, realizada en 2021, Agmer había obtenido tres vocalías y Amet dos. Con la nueva conformación, Agmer retuvo tres lugares y Amet quedó con uno.
De ese modo, de las cuatro vocalías en juego para los niveles Primario, Secundario y Superior, Agmer se aseguró tres representantes y Amet uno, mientras que UDA no logró acceder a ningún espacio.
Cambios en la reglamentación electoral
La elección se desarrolló bajo un nuevo marco normativo, luego de que a mediados de octubre el Poder Ejecutivo reglamentara el sistema de elección de representantes docentes en los cuerpos colegiados del CGE. La medida fue establecida a través del decreto Nº 2.831 y contempló una reducción en la cantidad de cargos a ocupar, además de la implementación de la Boleta Única Papel (BUP).
En los comicios de 2021 se habían puesto en juego 18 cargos, entre ellos un vocal gremial del CGE, cinco vocales para el Tribunal de Calificaciones y Disciplina y doce vocales del Jurado de Concursos. Con la nueva reglamentación, se mantuvo la representación docente en la conducción central del CGE, pero se redujo el número de vocales en los cuerpos colegiados.
Según lo dispuesto, el Jurado de Concursos estará integrado por un presidente y 20 vocales: diez designados por el CGE y diez elegidos por la docencia. En tanto, el Tribunal de Calificaciones y Disciplina contará con un presidente y ocho vocales, de los cuales cuatro serán designados por Educación y cuatro elegidos por voto docente.