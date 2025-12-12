El Gobierno oficializó la baja de las retenciones para la soja, el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo y el girasol

El Gobierno oficializó la baja de las retenciones para la soja, el maíz, el trigo, la cebada, el sor

A través del Decreto 877/2025 publicado este viernes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó una nueva reducción de las retenciones al campo que alcanza a diferentes commodities agrícolas.

La medida había sido adelantada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con una publicación en su cuenta oficial de X, en la que indicó que la baja en los impuestos a la exportación será permanente y resaltó que se trata de uno de los principales objetivos de la administración de Javier Milei.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos. Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei”, indicó días atrás Caputo en su cuenta de X.

Sembradora

Y continuó: “Seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida en que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Además sostuvo que esta baja de retenciones “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”.

La resolución publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Milei y Caputo, establece que las nuevas alicuotas quedan fijadas de la siguiente manera: Soja, de 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; girasol: de 5,5% a 4,5%.

En el caso de la soja, se trata de la alícuota más baja en 19 años, según remarcó Caputo a partir de una información que publicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La decisión se suma a otras reducciones aplicadas por la administración libertaria, que ya había eliminado de manera transitoria las retenciones de septiembre, medida que permitió ingresos por US$7000 millones en un contexto de fuerte tensión cambiaria.

Además, el Gobierno había dispuesto rebajas previas mediante los decretos 697/24, 38/25, 439/25 y 526/25, que llevaron las alícuotas a 0% para economías regionales, productos lácteos, porcinos y otras actividades, con el objetivo de impulsar el valor agregado, el desarrollo exportador y la competitividad de sectores estratégicos.

Según los fundamentos oficiales, estas medidas tuvieron un impacto directo: durante 2024, los volúmenes exportados de productos agroindustriales crecieron 56% y el valor total exportado aumentó 26%. (La Nación)