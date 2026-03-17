El petróleo volvió a superar los US$100 por tensión en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, un punto importante del mundo para el tránsito de petróleo

El precio del petróleo volvió a subir con fuerza en los mercados internacionales y el barril del Brent superó nuevamente los US$100, impulsado por la preocupación de los inversores ante la tensión en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial.

Durante la jornada en los mercados asiáticos, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, registró una suba del 5,16% y se ubicó en US$98,32, luego de haber caído un 5,3% el día anterior.

Por su parte, el Brent del Mar del Norte, utilizado como referencia global, subió 4,67% hasta alcanzar los US$104,88 por barril, recuperando terreno después de la baja del 2,8% registrada el lunes.

Tensión en el estrecho de Ormuz

El repunte del petróleo estuvo directamente vinculado a la preocupación del mercado por la situación en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por donde circula una parte significativa del petróleo que se comercializa en el mundo.

La tensión en esa zona generó incertidumbre entre los inversores sobre la posibilidad de interrupciones en el suministro de crudo.

Sin embargo, algunos factores ayudaron a moderar parcialmente las preocupaciones. Entre ellos, el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní que transitó por esa ruta tras el bloqueo anunciado por Irán.

Liberación de reservas estratégicas

Otro elemento que influyó en el comportamiento del mercado fue la decisión de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de liberar parte de las reservas estratégicas de petróleo de sus países miembros.

La semana pasada, el organismo acordó poner a disposición del mercado hasta 400 millones de barriles de crudo, con el objetivo de estabilizar los precios y reducir la volatilidad.

Japón comenzó el lunes a liberar su cuota de reservas, una medida que también contribuyó a calmar temporalmente las preocupaciones del mercado energético internacional.

Ataques a instalaciones petroleras

A pesar de estas medidas, la situación en Oriente Medio continuó generando incertidumbre.

Durante el lunes se registraron ataques contra instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos e Irak, que afectaron campos de hidrocarburos y volvieron a tensionar el mercado energético global.

Este escenario incrementó las expectativas de posibles restricciones en la oferta de petróleo, lo que impulsó nuevamente los precios del crudo.

Reacción de los mercados financieros

El contexto también impactó en los mercados financieros de Asia, donde varias bolsas registraron subas durante la jornada.

El índice japonés Nikkei avanzó 0,5%, mientras que el Kospi de Corea del Sur registró un incremento del 2,4%.

Asimismo, se observaron alzas en los mercados bursátiles de Hong Kong, Shanghái, Singapur, Taipéi y Manila, en medio de un escenario marcado por la volatilidad energética y las tensiones geopolíticas.

Los analistas señalaron que el comportamiento del precio del petróleo seguirá dependiendo de la evolución de la situación en Oriente Medio y de las medidas que adopten los principales países productores y consumidores de energía en las próximas semanas.