Se dispara el precio de la nafta en EEUU y ya subió casi 24% por la guerra en Medio Oriente

El precio promedio de la nafta en Estados Unidos alcanzó los u$s3,69 por galón este domingo, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), lo que representa un aumento de casi 24 % desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero pasado. Los precios del petróleo se mantuvieron alrededor de los u$s100 por barril esta semana a medida que aumentan las tensiones en Medio Oriente. Los futuros del Brent subieron el viernes 2,67 % y cerraron en u$s103,14 por barril, mientras que el petróleo crudo estadounidense avanzó 3,11 % y cerró en u$s98,71 por barril.

El estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del flujo mundial de crudo, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra. Esto ha detenido en gran medida el movimiento de petroleros desde la región, lo que interrumpe el comercio de petróleo de los países ricos en hidrocarburos de Medio Oriente.

Los combustibles subieron 24% en EEUU

La guerra con Irán amenaza las promesas económicas del presidente Donald Trump de reducir los precios de la gasolina, que en diciembre habían caído por debajo de los u$s3 por galón por primera vez desde 2021. El valor de los alimentos, otro tema que Trump ha prometido reducir, podría encarecerse debido al aumento de los costos de transporte y al alza en los precios de los fertilizantes. Mientras tanto, los costos de los boletos de avión también han aumentado debido al incremento en los costos del combustible.

El impacto ya se siente en el bolsillo de los consumidores estadounidenses. En algunas ciudades, el precio del combustible subió decenas de centavos en pocos días y se acerca nuevamente al umbral de u$s4 por galón, un nivel que históricamente genera presión política y económica en el país.

Además, el encarecimiento del combustible amenaza con trasladarse a otros sectores. Los analistas advierten que el aumento del costo del transporte podría elevar los precios de los alimentos, así como el valor de los fertilizantes utilizados en la producción agrícola.

La suba también ya impacta en la industria aérea, donde el combustible representa uno de los mayores costos operativos. Como resultado, varias aerolíneas comenzaron a ajustar las tarifas de los pasajes ante el encarecimiento del petróleo.

En el plano político, el aumento de la gasolina complica las promesas económicas deTrump, quien había prometido reducir los costos de energía para los consumidores. En diciembre pasado, el precio promedio del combustible había logrado caer por debajo de los US$3 por galón por primera vez en varios años.

Ahora, con el petróleo nuevamente en niveles elevados y el conflicto sin señales claras de resolución inmediata, el precio en los surtidores se convirtió en uno de los indicadores más sensibles del impacto económico de la guerra.