Desde el campo celebraron la reducción de las retenciones

Luego de que el Gobierno anunciara una baja de las retenciones al campo, distintas entidades del sector calificaron a la decisión como una señal positiva que se conoce en plena siembra de maíz y de soja y mientras se cosechan el trigo y la cebada.

Coincidieron en que es un paso en la dirección correcta y que puede mejorar la competitividad, las exportaciones y el empleo. Sin embargo, remarcaron que aún queda camino por recorrer y que la carga impositiva sigue siendo alta, especialmente en algunas cadenas como la soja. También recordaron que la eliminación o reducción más profunda de las retenciones es un reclamo de larga data dentro del agro.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, e incluye una reducción de alícuotas en los principales complejos productivos. La soja pasará del 26% al 24%, mientras que los subproductos del complejo sojero bajarán del 24,5% al 22,5%.

En el caso de los cereales, trigo y cebada descenderán del 9,5% al 7,5%; maíz y sorgo del 9,5% al 8,5% y el girasol del 5,5% al 4,5%. El objetivo es mejorar la competitividad, incentivar la producción y fortalecer el ingreso de divisas. El ministro Caputo puso énfasis, haciéndose eco de un posteo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que el complejo de la soja tendrá ahora la alícuota más baja en 19 años.

Tras conocerse la medida, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), remarcó: “Vemos esta decisión como un buen mensaje para el productor, porque reafirma el compromiso del Gobierno de que estamos camino a la eliminación total de las retenciones”.

Agregó: “Es un paso que comienza a devolver rentabilidad al sector. Debemos avanzar hacia la eliminación total y definitiva de las retenciones, para que la producción pueda desarrollarse con reglas claras y previsibilidad”.

En la Federación Agraria Argentina (FAA) también expresaron su beneplácito por la medida. En diálogo con La Nación, Andrea Sarnani, presidenta, sostuvo que el anuncio representa un paso importante. “La baja de la presión impositiva y que venga de la mano de la baja de las retenciones es una buena señal. No nos vamos a cansar de decir que las retenciones son el peor de los impuestos para la producción y para el productor, porque son un castigo y no un premio a quien hace las cosas bien, a quien tiene ganas de seguir apostando a producir en este país”, expresó.

Subrayó que el proceso de reducción debe sostenerse en el tiempo. “Entendemos que es una clara señal en el sentido de que ya se empezó a transitar hace un tiempo ir rebajando las retenciones de manera gradual hasta llegar, definitivamente, a retenciones cero”.

También planteó la necesidad de que los recursos aportados por el campo vuelvan en políticas estratégicas para el sector. “Habrá que seguir trabajando entonces para que los recursos que el campo aporta a través de los impuestos, y especialmente de las retenciones, vuelvan en otras políticas que necesitamos, como infraestructura, créditos blandos y medidas que permitan a los productores tener mayor acceso a la tecnología y a los puertos, y que se consideren las diferentes realidades que tiene el país”, dijo.

Agregó: “Buscamos que los productores de toda la Argentina puedan trabajar con márgenes de rentabilidad y previsibilidad. Siempre que las medidas sean definitivas y nos den previsibilidad al momento de implantar la siembra, sabiendo con qué condiciones nos vamos a encontrar al momento de la cosecha”.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), que preside Nicolás Pino, indicó que “la medida es otra señal hacia el campo, para fortalecer algo vital para los productores que es la confianza”. Señalaron que la carga tributaria sigue siendo uno de los principales obstáculos para la competitividad del sector. En este sentido opinaron: “Está claro que el camino a seguir para recuperar competitividad en el sector agropecuario es bajar impuestos. Y en el caso de las retenciones desde hace tiempo venimos advirtiendo que es un impuesto que frena el crecimiento y la inversión”.

La entidad también valoró el rol del diálogo con el Gobierno en los últimos meses y recordó que parte de sus propuestas fueron contempladas en los proyectos oficiales. “Como venimos haciendo desde que asumimos la conducción de la entidad, hemos mantenido el diálogo con las diferentes autoridades. El objetivo es realizar aportes a nuestros gobernantes”, dijeron y agregaron: “Como ejemplo, acercamos propuestas a las reformas que hoy el Poder Ejecutivo presentará de manera oficial, y las cuales fueron contempladas”.

Por su parte, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) destacaron la medida y recordaron que se trata de un pedido que lleva décadas dentro del sector. “Es un reclamo histórico del campo, el impuesto más distorsivo que nos puso un techo al crecimiento. Es claro que siempre se pide que sea más rápido, pero como siempre dice el ministro, ellos lo quieren hacer y lo van a hacer cuando las condiciones lo permitan”, apuntó Ignacio Kovarsky, presidente de la entidad.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) valoraron la medida como una señal favorable, aunque remarcaron que aún persisten desafíos impositivos dentro de la cadena. “Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”, manifestaron.

Además, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) también respaldó el anuncio y señaló que “celebra y destaca” la reducción de los DEX para las cadenas de granos y subproductos. “El camino del alivio fiscal es el correcto para que la agroindustria genere más exportaciones, empleo y divisas”, indicó.

Coninagro, que preside Lucas Magnano, expresó que la medida es valorada por la entidad. Afirmaron: “Desde nuestra entidad, ponemos en valor este nuevo paso hacia la baja de las retenciones en Argentina. El alivio fiscal al productor permite crecer en competitividad, producción y exportaciones”.

También dijeron: “Valoramos la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del gobierno es seguir avanzando hacia la eliminación de las retenciones”.

Además consideraron que la medida forma parte de un proceso más amplio: “No miramos esta baja de manera aislada, se suma al paquete de medidas del proyecto de modernización laboral”. También mencionó el “RIMI, amortización acelerada para equipos de riego, mallas antigranizo y hacienda, exención de IVA al riego y la solución al problema de ganancia por tenencia en ganadería”. Y subrayaron: “En conjunto, son señales que mejoran el clima de inversión y apuntan a una mayor competitividad para el agro”.

Entre otras organizaciones también se pronunciaron las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe. Dijeron: “Este nuevo paso, que reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo, contribuye a mejorar la competitividad, promover la inversión y generar condiciones más favorables para el desarrollo de toda la cadena agroindustrial, uno de los motores esenciales de la economía argentina”.

Y agregaron: "Desde las Bolsas reafirmamos nuestro compromiso con una agenda que impulse mayor previsibilidad, reglas claras y un entorno impositivo que acompañe el crecimiento sostenible de la producción y las exportaciones del país".

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), expresó: “Este tipo de anuncios, que van en la línea de fortalecer la producción nacional para la internacionalización de la cadena son siempre muy valorados, son gestos que ayudan a tomar más fuerza para lograr sacar el país adelante desde la producción. Aún falta, hay que trabajar en costos de fobbing y, fundamentalmente, lograr en el Congreso de la Nación la aprobación de la reforma laboral y tributaria, que son ejes centrales para el despegue definitivo”.

En tanto, la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) también celebró la decisión y sostuvo que “permitirá incrementar la competitividad del girasol, generando más inversiones, producción, exportaciones y empleo”.