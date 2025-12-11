Rogelio Frigerio en el Streaming de Elonce: “Vamos a tener una gran temporada de verano”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo presente en el Streaming de Elonce para hablar de la expectativa del lanzamiento de la temporada de verano 2025/2026 en la explanada del balneario de Villa Urquiza.

En primer lugar, enunció: “Muchas gracias a todos los vecinos y a los intendentes que se vinieron a la presentación de la temporada de verano. Estoy muy contento de estar acá en uno de los lugares más lindos de la provincia. Tiene muchísima historia con el río. Es, de alguna manera, el ejemplo que podemos mostrarles a todos para que nos visiten”.

“Nos hemos organizado mejor este año con 10 microrregiones. En cada microrregión se juntan varios municipios y trabajan sin competir y en equipo. El turismo es un gran generador de empleo y por eso el Estado tiene la obligación de apoyarlos”, ahondó el mandatario provincial.

Foto: Elonce.

A su vez, recalcó que lo peor ya pasó tras los primeros 24 meses de gestión y anticipó: “Después de estos dos últimos fines de semana largos, tenemos la perspectiva de que esto va a cambiar y que vamos a tener una gran temporada de verano. Estamos seguros y estamos preparados para eso”.

“Son 70 destinos los que tenemos. Cada municipio tiene una o más fiestas en el año. Tenemos muchas ciudades con carnavales. Obviamente, no puedo ir a todas, pero me encantaría. Cada año voy a una distinta. El año pasado fui a Hasenkamp, a Gualeguaychú y este año me tocan otros. Voy a recorrer a todos, me he puesto la idea en estos cuatro años tratar de recorrer todas las fiestas populares. A muchísimas las conozco y algunas me faltan, pero creo que tengo esa obligación como gobernador de hacer ese esfuerzo y, además, de tomar ese placer de irme a todos los lugares para mostrar de la mejor manera todo lo que podemos ofrecer los entrerrianos”, comunicó.

Foto: Elonce.

Sobre la producción artística que se vio en Villa Urquiza, fue determinante: “Es demostrar el esfuerzo de todo el año. Esto que vemos acá es producto de un año entero de trabajo, de muchísima gente y clubes que se dedican todo el año a eso, muchos de los cuales tienen escuelas. Es realmente una industria, es generadora de empleo, por supuesto de mucha felicidad”.

El intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, expuso: “Es un orgullo y una satisfacción y una doble alegría que nos esté acompañando el gobernador en el lanzamiento de la temporada de verano. Es una alegría por doble partida: primero porque lo abre nuestro gobernador, que después de 40 años de democracia, es la primera vez que un gobernador inaugura la temporada en la Costa del Paraná”.

“Tenemos servicios variados en todos los aspectos para brindarle a los turistas y visitantes. Estamos muy contentos”, ahondó.