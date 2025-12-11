¿Que es un gustnado?, el extraño fenómeno que se registró en Santa Fe

En medio del alerta amarillo en Rosario y la región, una fuerte ráfaga de viento se vio en el cielo de localidades vecinas y se produjo un “gustnado”. ¿Qué es?
¿Que es un gustnado?. En el marco de una alerta amarillo para Rosario y la región, un extraño suceso meteorológico tuvo lugar en la ciudad de Carcarañá. Un remolino de viento con aspecto de "tornado" sorprendió a los vecinos de dicha localidad de la provincia de Santa Fe.
Por la fuerza con la que se desplegó, la ráfaga levantó tierra y llegó a desprender árboles en cuestión de segundos e incluso hubo voladura de techos en pueblos aledaños, como Cañada de Gómez.
Todo sucedió en la zona del barrio abierto Altos del Carcaraña, un complejo de viviendas que se ubica lejos del centro de la localidad. La fuerte ráfaga de viento apareció de manera sorpresiva cerca de las 13:15 de la tarde, luego de que el cielo se oscurezca y en medio de una lluvia con granizo incluido. En este contexto, se cortó la luz en una gran parte de la ciudad.
Los vecinos registraron el particular suceso climático y lo compartieron en redes sociales. Por la particular forma del espiral de viento, rápidamente las imágenes se viralizaron y dejaron atónitos a muchos usuarios.
Se trató de un "gustnado"
Aunque las impactantes imágenes sorprendieron a los usuarios en redes, quienes rápidamente calificaron a la ráfaga de viento como "tornado", los especialistas no estuvieron de acuerdo con esta distinción.
En ese sentido, desde el Servicio Meteorológico Nacional señalaron que se trató de un "gustnado", un fenómeno que suele ser conocido popularmente como "tornado". No obstante, son fenómenos distintos, y lo que los diferencia son sus orígenes.
"El impresionante remolino que se registró hace instantes en Carcarañá, Santa Fe, encendió las alarmas en redes sociales, pero, aunque se parece mucho, no es un tornado", aclararon desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"Estamos ante un gustnado, un fenómeno que la gente suele llamar "mini-tornado" o, de forma más técnica, "ráfaga tornádica". Su nombre viene de la unión de gust (ráfaga) y tornado", siguieron desde la entidad nacional.
"La clave para distinguirlo está en su origen: a diferencia del tornado, que se conecta directamente a la base de la nube con rotación, el gustnado nace y se mantiene cerca del suelo. Se forma en el límite de avance del aire frío de la tormenta, justo por delante de la línea de lluvia y ráfagas", explicó el SMN.
Y para finalizar mencionó que “si bien no poseen el poder devastador de un tornado clásico, pueden levantar polvo, escombros y causar daños menores. Este tipo de estructuras turbulentas son comunes en la Pampa Húmeda, donde las tormentas suelen ser intensas”.