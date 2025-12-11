Establecieron los días de asueto y receso administrativo en la Municipalidad de Paraná

A través del decreto 2780/2025 la Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo.

El personal de la administración municipal tendrá asueto el 24 y el 31 de diciembre (serán considerados inhábiles), mientras que el receso administrativo será del 2 al 16 de enero de 2026. Durante esos días el Estado adoptará los recaudos para garantizar la prestación de servicios que se consideren esenciales.

Asimismo, el Ejecutivo Municipal establece los días de asueto y receso administrativo garantizando el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante esos períodos y determinando el receso para el personal de la administración pública municipal a los fines que los agentes gocen de las licencias anuales ordinarias.

Este período de receso será considerado inhábil para trámites de expedientes, reclamaciones o recursos, con algunas excepciones como selección de co-contratante estatal, actas de comprobación de faltas y actuaciones ante la Justicia de Faltas, que continuarán desarrollándose normalmente.