Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos definió los días de asueto y el receso administrativo que regirán desde fines de diciembre de 2025 hasta mediados de enero de 2026. El decreto establece fechas específicas y obliga a garantizar los servicios esenciales.
El Gobierno de Entre Ríos decretó el asueto y el receso administrativo que regirían en la Administración Pública Provincial durante el período de Fiestas por Navidad y Año Nuevo, y el inicio del año 2026. La medida, firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Emanuel Troncoso, detalló las jornadas en las que no habría actividad administrativa y estableció un esquema de funcionamiento que incluyó guardias y continuidad de servicios esenciales.
El decreto dispuso días de asueto destinados a facilitar la organización familiar durante eventos festivos y determinó además un período de receso imputable a la licencia anual de los agentes. El Gobierno provincial estableció que la medida buscaría ordenar los recursos humanos y planificar el funcionamiento de la estructura estatal en un período de menor actividad.
Días de asueto en diciembre y enero
Según el Artículo 1º, el personal de la Administración Pública Provincial tuvo asueto en tres fechas específicas. Las jornadas alcanzadas fueron:
-24 de diciembre de 2025
-31 de diciembre de 2025
-2 de enero de 2026
Estas fechas comprendieron la víspera de Navidad, la víspera de Año Nuevo y el primer día hábil posterior al feriado del 1° de enero.
Receso administrativo en dos períodos
El Artículo 2° estableció un receso administrativo dividido en dos tramos discontinuos, que se computó como parte de la licencia anual ordinaria. Las fechas definidas fueron:
-26, 29 y 30 de diciembre de 2025
-del 5 al 16 de enero de 2026, inclusive
El texto del decreto especificó: “Dispónese receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Central, durante el período comprendido entre los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y desde el 5 al 16 de enero de 2026 inclusive, el que se computará a cuenta de la licencia anual ordinaria de los agentes”.
Suspensión de plazos y continuidad de servicios
Durante todo el período de asueto y receso se suspenderán los plazos administrativos, lo que impactará en trámites y actuaciones en curso dentro de la Administración Pública. Pese a ello, el Gobierno aclaró que la medida no implicará una interrupción total de la actividad estatal.
“La medida a adoptar no determina la suspensión total de las funciones propias del Estado, ya que se deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales”, indicó la norma. Cada Ministerio y organismo quedó facultado para definir las modalidades de las guardias necesarias para asegurar el funcionamiento mínimo e indispensable.
El decreto también estableció que las guardias debían organizarse de manera tal que los servicios a la ciudadanía no se vieran afectados, especialmente en áreas vinculadas a salud, seguridad, asistencia social y otros servicios de carácter crítico.
Organización interna en cada jurisdicción
Las autoridades de cada Ministerio tendrán la responsabilidad de distribuir el personal disponible y definir criterios operativos para cubrir las funciones durante los períodos establecidos. El Gobierno recordó que estas medidas se alinean con prácticas habituales implementadas en años anteriores durante los cierres administrativos de fin de año.
La publicación del decreto permitirá que organismos, trabajadores y ciudadanía tengan claridad respecto del funcionamiento estatal durante las semanas de menor actividad administrativa, en un esquema que combina jornadas de asueto y la implementación del receso administrativo provincial. (fuente APF)