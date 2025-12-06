 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Cronograma de pagos para municipales de Paraná: cuándo cobran bono y aguinaldo

6 de Diciembre de 2025
La Municipalidad de Paraná informó el cronograma de pagos correspondiente al mes de diciembre para los empleados municipales, que incluye el bono y aguinaldo.

 

El jueves 18 de diciembre se abonará y acreditará la segunda cuota del bono acordado en la mesa paritaria. En tanto, el medio Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al segundo semestre de 2025, será abonado el lunes 22 y acreditado el sábado 20, garantizando que las familias municipales cuenten con estos ingresos antes de las fiestas de fin de año.

 

Asimismo, se recuerda que los haberes de diciembre estarán disponibles el martes 30, último día hábil del mes, tal como es habitual en el calendario de pagos municipal.

 

Estas medidas se suman a la reciente adecuación paritaria realizada por el Ejecutivo Municipal. El acuerdo contempla un incremento salarial del 6,5%, distribuido en dos tramos: un 4,5% aplicado con los haberes de noviembre y un 2% con los de diciembre. Además, incluye una suma fija de $200.000, abonada en dos cuotas de $100.000 en noviembre y diciembre, respectivamente.

 

