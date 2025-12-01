Aumento de sueldos: los gremios que recibirán un ajuste este mes

La recomposición salarial de diciembre se refleja en una amplia variedad de sectores que, con distintos acuerdos paritarios, aplican subas porcentuales, adicionales y sumas extraordinarias. El último mes del año llega con incrementos que aportan alivio moderado a trabajadores golpeados durante meses por la aceleración inflacionaria y la presión cambiaria.

Con ajustes que van desde mejoras marginales hasta aumentos superiores al 9%, diciembre permite recomponer parcialmente el ingreso, sobre todo en el empleo privado registrado. La combinación de refuerzos no remunerativos, incrementos por tramo y porcentajes acumulados sostiene la recuperación salarial.

En este contexto, sectores como la industria, los servicios y el comercio cierran el año con un impacto positivo en conjunto con el pago del Sueldo Anual Complementario.

Actividades que reciben incrementos y adicionales

El personal de la Federación de Sindicatos de la Carne percibirá en diciembre un aumento del 2,5% sobre los salarios de noviembre, manteniendo el esquema de recomposición establecido en la última paritaria.

En el caso del personal doméstico, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares aplicará un incremento adicional del 1,3% sobre los valores de noviembre, sumado al tramo anterior del 1,4%. Las trabajadoras también recibirán un refuerzo extraordinario no remunerativo de $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales, $9.000 para quienes trabajan entre 12 y 16, y $6.000 para quienes cumplen hasta 12 horas.

En la industria avícola, el personal nucleado en FTIA y CAPIA recibirá un aumento del 2,2% sobre los salarios de noviembre, dentro de un acuerdo total del 7,2% cuyo impacto pleno se verá en febrero.

Sectores con actualizaciones significativas

El gremio del Seguro sumará un 3,5% en diciembre, dentro de un esquema que prevé un aumento total del 9,84% hasta febrero de 2026.

En los trabajadores de medios, el SATSAID aplicará un incremento del 2,3% sobre todos los conceptos vigentes en octubre, que se mantendrá como no remunerativo hasta diciembre de 2025.

La Construcción, representada por los convenios 76/75 y 577/10, incorpora un aumento del 1,4% sobre los básicos de fin de octubre y una suma no remunerativa dividida en dos cuotas quincenales.

Salarios de referencia en el sector financiero y de servicios

Los empleados bancarios sostienen uno de los pisos salariales más altos del país, con una remuneración mínima de $1.959.956,26 desde noviembre, más el adicional del Día del Bancario que superó los $1,7 millones.

En gastronómicos y hoteleros, la UTHGRA avanza con una recomposición de básicos distribuida en siete tramos y una gratificación extraordinaria pagadera en seis cuotas hasta marzo de 2026.

Para comercio, call centers y turismo, se activará un incremento del 1% más una suma fija mensual de $40.000 hasta diciembre de 2025.

Transporte, salud y administración de edificios

Los colectiveros percibirán en diciembre un salario de $1.370.000 más un viático diario de $13.000, que suma $312.000 al mes. Con adicionales, el ingreso asciende a $1.682.000, más $20.550 por cada año de antigüedad.

En farmacias, FATFA fijó básicos de $1.053.523 para cadetes y $1.598.222,53 para farmacéuticos, sumado a montos extraordinarios no remunerativos. El personal de vigilancia obtendrá un 0,56% adicional con un salario de referencia de $1.459.000.

Por último, los encargados de edificios representados por SUTERH recibirán una suma mensual de $50.000 para todas las categorías y un 7% extra para quienes no cuentan con vivienda, además de ajustes para suplentes y jornalizados.