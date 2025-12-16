Dólar: crece la expectativa sobre la reacción del mercado tras el anuncio del BCRA

Para arrancar el 2026 y tras un exhaustivo pedido del mercado, el Gobierno modificó su programa monetario. El Banco Central (BCRA) anunció el lunes que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual. Tras este anuncio, la expectativa se concentra en cómo volverán a operar las diferentes cotizaciones, que el lunes como primera reacción, subieron hasta rozar los $1.490 para el caso del MEP.

“A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC (T-2)”, informó la autoridad monetaria en un comunicado. De este modo, el primer ajuste será el 1° de enero y alcanzará el 2,5%, en línea con el IPC de noviembre.

Tras los anuncios, los dólares financieros cerraron la última rueda con subas, mientras el mercado espera hoy la apertura para evaluar la reacción de los precios. Desde Adcap Grupo Financiero señalaron que, con esta medida, “la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo”.

Sin embargo, también se destacó que el nuevo esquema podría frenar la apreciación del tipo de cambio dentro de las bandas. “Como se insistía, el esquema era insostenible y ahora se flexibiliza modificándolo por inflación”, afirmó el analista financiero Christian Buteler. En la misma línea, el economista Federico Glustein consideró que el cambio “marca una percepción más realista de la situación macroeconómica y evita una apreciación problemática”.

Desde el BCRA explicaron que, al no ajustarse las bandas por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales con el correr del tiempo. Además, remarcaron que el esquema seguirá cumpliendo la función de limitar movimientos extremos y abruptos del tipo de cambio.

En cuanto a las cotizaciones, el dólar MEP avanzó 0,9% y cerró en $1.492,01, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1,3% hasta los $1.528,81. El dólar blue, por su parte, saltó $35 y finalizó en $1.480.

En el mercado oficial, el dólar mayorista bajó levemente y cerró a $1.438,5. El tipo de cambio minorista en el Banco Nación se mantuvo en $1.465 para la venta, mismo valor que mostró el promedio de las entidades financieras. Con ello, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.904,5.

El dólar oficial quedó 5,6% por debajo del techo de la banda, actualmente en $1.518,5. Vale recordar que, bajo el esquema vigente, ese límite se ajusta al 1% mensual, pero desde enero de 2026 pasará a actualizarse según la inflación de dos meses previos, lo que implica un primer incremento del 2,5%.

A cuánto opera el dólar oficial este martes

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5.

El dólar blue sube a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.527,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%.

El dólar MEP opera a $1.490,45 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.520,00, según Bitso.

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.839,5, según Binance.

Punto por punto, cómo será el nuevo esquema del BCRA para el dólar

-Inicio del programa: A partir del 1° de enero de 2026, el BCRA implementará un nuevo esquema para acumular reservas internacionales.

-Criterio basado en la demanda de dinero: El programa está alineado con la proyección del BCRA para el crecimiento y la remonetización de la economía durante 2026.

-Meta de la base monetaria: Se prevé aumentar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia diciembre de 2026.

-Montos de compras de reservas: Si la oferta de la balanza de pagos lo permite, la compra será de hasta u$s10.000 millones. Un incremento adicional de la demanda de dinero del 1% del PBI podría subir este monto a u$s17.000 millones.

-Política monetaria sin presión inflacionaria: El BCRA busca evitar “esfuerzos sostenidos de esterilización” mientras la demanda de dinero crezca según las expectativas.

-Flexibilidad ante cambios de condiciones: Si la demanda de dinero no evoluciona como lo proyectado, el BCRA tiene previsto aplicar medidas correctivas de acuerdo a su programa económico.

-Compatibilidad con la liquidez del mercado de cambios: Las compras diarias de reservas se ajustarán al nivel de liquidez del mercado de cambios, fijando un tope inicial del 5% del volumen operado por día.

-Compras en bloque: El BCRA podrá realizar operaciones en grandes volúmenes para evitar interferencias en la estabilidad y el funcionamiento habitual del mercado.

-Objetivo general: Acumular reservas sin generar distorsiones ni presiones sobre los precios, acompañando el proceso de estabilidad macroeconómica.

-Los límites superior e inferior de la banda de flotación del tipo de cambio se actualizarán mensualmente según la última cifra de inflación mensual publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), considerando un rezago de dos meses.

-El límite máximo de la banda tenderá a incrementarse en términos reales con el paso del tiempo. Las bandas de flotación continuarán actuando como un mecanismo para restringir fluctuaciones bruscas y movimientos extremos en el valor del tipo de cambio. Este ajuste no contempla la inflación de Estados Unidos. (fuente Ámbito)