Dólar: el mayorista salta $10 y los paralelos acompañan tendencia alcista

Para arrancar el 2026 y tras un exhaustivo pedido del mercado, el Gobierno modificó su programa monetario. El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos.

Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual. Tras este anuncio, la expectativa se concentró en cómo abre el dólar oficial que, en sus primeras operaciones, sube $10 y cotiza a $1.448.

En ese marco, el tipo de cambio minorista se ubica en $1480 en el Banco Nación, mientras que los paralelos acompañan la tendencia alcista del dólar oficial: el MEP sube 0,5% a $1.499,25, mientras que el CCL salta 0,7% a $1.539,38, a la vez que el blue cotiza en $1.495.

Los cambios que rigen desde enero

“A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC (T-2)”, informó la autoridad monetaria en un comunicado. De este modo, el primer ajuste será el 1° de enero y alcanzará el 2,5%, en línea con el IPC de noviembre.

Desde el BCRA explicaron que, al no ajustarse las bandas por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales con el correr del tiempo. Además, remarcaron que el esquema seguirá cumpliendo la función de limitar movimientos extremos y abruptos del tipo de cambio, publicó Ámbito.