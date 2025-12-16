Capacitaron a representantes de centros de jubilados sobre la app “Mi OSER”

REDACCIÓN ELONCE
García encabezó una capacitación ante representantes de 36 centros de jubilados de toda la provincia referida al uso de la aplicación “Mi OSER”, una herramienta clave del programa OSER Digital; también abordó la problemática de los afiliados docentes a OSPLAD.
El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, junto al presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Ercilio Aimone, encabezaron este martes un encuentro con representantes de los 36 centros de jubilados de la provincia. La reunión se llevó a cabo en la sede de la federación con el objetivo principal de capacitar a los jubilados para el uso de la aplicación Mi OSER.
En la oportunidad, García afirmó que la presencia de las autoridades cumplió con un compromiso asumido durante el tratamiento de la ley de creación de la OSER, la cual generó “una enorme angustia y ansiedad sobre cómo iba a ser el futuro de la obra social” entre los jubilados.
“Se trata de una actividad práctica para capacitar a todos los representantes de los centros de jubilados de la provincia para el uso de la aplicación Mi OSER, que son todos los trámites digitales en el marco del programa OSER Digital que estamos llevando adelante”, explicó García. El funcionario reconoció que este sector de la población “es el grupo más vulnerable en ese sentido, justamente porque el uso de la tecnología muchas veces implica una barrera para el acceso a las autorizaciones y a las gestiones digitales”.
A pesar de fomentar el uso de las herramientas digitales, el vicepresidente de OSER aclaró: “Por decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y los integrantes del Directorio, y porque la ley así lo establece, mantenemos abiertas nuestra 101 sedes en toda la provincia de Entre Ríos para que cualquier persona jubilado o no jubilado que tenga inconveniente con la tramitación digital de sus autorizaciones pueda concurrir presencialmente y resolver la situación”.
Preocupación por la situación de OSPLAD
Durante el encuentro, Aimone puso sobre la mesa la problemática que atraviesan muchos jubilados, especialmente docentes, que se encuentran afiliados a la Obra Social para la Actividad Docente. “OSPLAD es una institución que no da respuesta al requerimiento de los socios, que de alguna manera los tiene cautivos”, sostuvo Aimone, y calificó la situación como “una vergüenza”.
“Deberíamos buscar que el Estado nacional tome una determinación con esa obra social”, apuntó al dar cuenta de “la burocracia y los trámites que tienen que hacer” los afiliados. “Es vergonzoso y solamente es porque dicen no tener plata”, agregó el presidente de la Federación.
Consultado sobre la posibilidad de que estos afiliados, muchos con aportes previos al ex Iosper, puedan ser reincorporados a OSER, García indicó que la Ley 11.202 establece que los afiliados obligatorios son aquellos que hicieron aportes a la obra social previa. Sin embargo, remarcó que “rompe con el criterio de solidaridad” el caso de afiliados que, con pocos o nulos aportes a OSER, pretendan su cobertura a través de la obra social provincial.
El vicepresidente de OSER abrió la puerta a una futura revisión bajo criterios judiciales o legislativos: “Posiblemente, se pueda hacer o una reglamentación de la ley 11.202 o un proyecto modificatorio que expreso que aquellos empleados que hicieron la mayoría de sus aportes al ex Iosper o en este caso a la OSER, puedan ser incorporados, porque eso sí es un criterio de justicia”, concluyó García.
Además de la presencia de OSER, los representantes de los centros de jubilados esperaban la llegada del presidente de la Caja de Jubilaciones, con el fin de obtener información de primera mano sobre diferentes temas que preocupan a los afiliados, entre estos, la reforma del sistema previsional entrerriano.