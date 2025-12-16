Más de 100 emprendedores participarán de una feria navideña en Plaza Carbó

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
16 de Diciembre de 2025
Más de 100 emprendedores participarán de la Feria Navideña que se realizará el martes 23, a partir de las 18 y hasta la medianoche, en Plaza Carbó. La propuesta es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano junto a la Municipalidad, la Vicegobernación, Enersa, la Secretaría de Cultura y el Museo de Casa de Gobierno, con el objetivo de promover el consumo local y generar oportunidades para el sector emprendedor.

 

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una amplia variedad de stands con propuestas de distintos rubros, entre ellos marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros, tejidos, bijouterie de diseño, bordados, blanquería, artículos de eco cuero, madera y alimentos agroecológicos.

 

La feria contará además con un espacio gastronómico y shows artísticos en vivo, pensados para el disfrute de toda la familia y para generar un ámbito de encuentro comunitario en la previa de las fiestas.

Manos Entrerrianas y nueva identidad

Uno de los atractivos del evento será la participación de emprendedores de la marca colectiva Manos Entrerrianas, que presentarán la nueva imagen institucional de la marca. El rediseño es el resultado de un proceso participativo impulsado por el Gobierno provincial a través de un concurso público, del que formaron parte diseñadores de distintos puntos de la provincia.

 

Al respecto, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, destacó las expectativas que genera la propuesta y señaló que la feria reunirá emprendedores no solo de la ciudad, sino también de la región y de toda la provincia. “Estamos con muchas ganas de que llegue el 23 de diciembre y podamos disfrutar de un momento en comunidad, con todos los emprendedores y con muchas novedades”, expresó.

 

El valor del ecosistema emprendedor

Desde el sector emprendedor resaltaron la importancia de este tipo de ferias como espacios de visibilización, intercambio y crecimiento. Evangelina, una de las participantes, contó que forma parte de la marca colectiva desde 2022 y subrayó el acompañamiento recibido. “Manos es un apoyo fundamental para nosotros. Recibimos capacitaciones y hay un grupo humano muy importante, siempre predispuesto a evacuar dudas”, relató.

 

La emprendedora explicó que realiza objetos decorativos y funcionales a partir de materiales reutilizados y recordó que comenzó su proyecto de manera casera, hasta animarse a participar en ferias. También destacó que el contacto entre emprendedores permite generar alianzas y fortalecer el entramado del sector.

 

Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse el martes 23 a Plaza Carbó para conocer la producción local, disfrutar de la propuesta gastronómica y cultural, y encontrar regalos navideños elaborados por emprendedores entrerrianos, en un espacio pensado para compartir en familia.

Temas:

Museo de Casa de Gobierno
