Solicitan transitar con precaución por trabajos en la Ruta 18: la zona afectada

Vialidad Nacional advirtió sobre cortes intermitentes por el montaje de un puente peatonal en el kilómetro 137 de la Ruta Nacional 18, en la zona de Paso de la Laguna. Desde el organismo remarcaron que la obra se desarrolla con restricciones al tránsito y pidieron extremar las medidas de seguridad.
Vialidad Nacional informó que realizan trabajos de montaje del puente peatonal ubicado en el kilómetro 137 de la Ruta Nacional N°18, a la altura de Paso de la Laguna. Como consecuencia de las tareas, se previeron cortes intermitentes tanto en la calzada principal como en las colectoras, lo que genera demoras y modificaciones temporales en la circulación vehicular.
Desde el organismo nacional indicaron que las interrupciones se realizaron de manera programada durante el proceso de colocación de la pasarela peatonal. En ese marco, solicitan a los conductores transitar con extrema precaución por la zona de obras y atender en todo momento las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.
Las autoridades viales remarcaron la importancia de reducir la velocidad al atravesar el tramo urbano de Paso de la Laguna, debido a la presencia de maquinaria, operarios y señalización preventiva. Además, recordaron que fue fundamental respetar la cartelería instalada y utilizar únicamente los retornos y accesos a colectoras que se encontraban debidamente habilitados.
Recomendaciones para los conductores
Vialidad Nacional reiteró una serie de recomendaciones destinadas a minimizar riesgos durante el desarrollo de la obra. Entre ellas, se solicitó respetar estrictamente las indicaciones del personal de obra, circular con luces bajas encendidas y mantener una distancia prudente entre vehículos.
Asimismo, se recordó que estuvo prohibido transitar por el sector durante la operatoria de montaje del puente peatonal, ya que se trató de una maniobra de alta complejidad que requirió condiciones de seguridad específicas para resguardar tanto a los trabajadores como a los usuarios de la ruta.