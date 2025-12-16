Este martes se entregan los premios The Best: los argentinos nominados

Este martes se entregan los premios The Best. La FIFA tendrá su gala en Qatar pare reconocer a las mejores personalidades del fútbol en 2025.
La FIFA anunciará a los ganadores de los premios The Best 2025 este martes 16 de diciembre a las 14 (hora Argentina), en el marco de una cena de gala que se celebrará en Doha, Catar, y que será transmitida en directo y en abierto por FIFA.com.
La ceremonia corresponde a la décima edición de los premios y se realizará en el Katara Hall, dentro del complejo del hotel Fairmont de Doha, en la antesala de la Copa Intercontinental, final que disputarán París Saint-Germain y CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali.
Una gala con protagonismo de la afición
Más de 16 millones de votos de aficionados han sido clave en la elección de los ganadores de las distintas categorías. El sistema de votación otorga el mismo peso a los votos de la afición, capitanes de selecciones nacionales, entrenadores de selecciones nacionales y representantes de la prensa especializada.
Las categorías principales incluyen a la Jugadora de la FIFA, el Jugador de la FIFA, el Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, la Guardameta de la FIFA y el Guardameta de la FIFA. Además, los aficionados votaron por el once femenino de la FIFA y el once masculino de la FIFA.
Premios especiales
El Premio Puskás de la FIFA y el Premio Marta de la FIFA, que distinguen al mejor gol del año en el fútbol masculino y femenino, fueron decididos por un sistema mixto entre la afición y un panel de FIFA Legends. El Premio a la Afición de la FIFA fue elegido exclusivamente por los hinchas, mientras que el Premio Fair Play de la FIFA quedó en manos de un panel de expertos.
Como es habitual, hay representantes argentinos en la mayoría de las categorías, mientras que Dembelé es el favorito a llevarse el premio mayor.
Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los candidatos argentinos para formar parte del equipo más destacado de la temporada: el once ideal.
El premio a mejor futbolista tiene al francés Ousmane Dembelé como principal candidato, luego del balón de oro y de haber sido pieza clave en la Champions del PSG. Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri también forman parte de la nómina.
Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a formar parte del galardón a mejor arquero, en una categoría que ya ganó en 2022 y en 2024.
En esta edición comparte nominación con Gianluigi Donnarumma -Manchester City- Allison Becker -Liverpool- y Thibaut Courtois -Real Madrid-.
Con el mejor gol aparece el argentino Pedro de La Vega, ex Lanús y actual Seattle Sounders. Es candidato al premio Puskás por el tanto que marcó frente a Cruz Azul por la Leagues Cup.
Santiago Montiel, de Independiente, también estará presente por su chilena contra Independiente Rivadavia. Lamile Yamal por su gol en el clásico contra el Espanyol. Alessandro Deiola, del Cagliari, por el tanto ante el Venezia y Alerrandro, de Vitória, en el partido ante Cruzeiro.
Mejor hinchada
Entre los ternados a la mejor afición, aparece el argentino Alejandro Ciganotto que siguió por tierra toda la campaña de Racing en la Sudamericana y la Libertadores.
Este galardón ya lo ganó la hinchada argentina por la pasión mostrada durante el Mundial y también lo recibió en 2023 Daniel Iñiguez, hincha de Colón.
Manolo “El del Bombo”, por su presencia en los partidos de la Selección de España, y los hinchas del Zakho FC de Irak, son los otros candidatos.
Entrenadores
En esta categoría están Diego Simeone y Gustavo Costas, dentro de los 20 mejores DT del mundo.
Entre los más destacados están: Javier Aguirre -México-, Mike Arteta -Arsenal-, Luis Enrique -PSG-, Hansi Flick -Barcelona-, Enzo Maresca -Chelsea-, Roberto Martínez -Portugal- y Arne Slot -Liverpool-.
Candidatas del Femenino
España, con seis representantes, es el país con más candidatas, seguido por Inglaterra.
España: Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, y Catalina Coll (portera).
Inglaterra: Inglaterra: Lucy Bronze, Lauren James, Chloe Kelly, Leah Williamson.
Francia: Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay.
Resto del mundo: Nathalie Björn (Suecia), Temwa Chawinga (Malawi), Lindsey Heaps (EE.UU.), Ewa Pajor (Polonia), Alessia Russo (Inglaterra).