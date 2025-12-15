 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Solo resta el anuncio oficial

Confirmaron la fecha para la Finalissima entre la Selección Argentina y España

El presidente del fútbol español, Rafael Louzán, aseguró que el acuerdo con UEFA está cerrado y solo falta la confirmación formal.  

15 de Diciembre de 2025
La Finalissima tiene fecha

La Finalissima ya comienza a tomar forma. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó este lunes que el partido que enfrenta a España, campeón de la Eurocopa, con la Selección Argentina, campeón de la Copa América, se disputará en marzo y que el organismo ya tiene un acuerdo sellado con UEFA, a la espera del anuncio oficial: se desarrollará en Qatar el 27 de marzo.

 

La reaparición de la Finalissima, el cruce que enfrenta al ganador de Europa con el campeón de Sudamérica, está cada vez más cerca. Tras varias semanas de especulaciones, Louzán despejó dudas al confirmar que el evento ya tiene fecha definida.

 

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró el mandamás del fútbol español, en declaraciones a medios españoles. Además, remarcó que solo resta la comunicación formal para que el duelo quede completamente oficializado: “Estamos a la espera de confirmación oficial”.

La Finalissima regresó al calendario futbolístico en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan en la continuidad del partido que une a los dos campeones continentales. La edición de marzo representará un nuevo capítulo para un choque que ganó relevancia en los últimos años y que promete convertirse en un evento fijo del calendario internacional.

 

El último título de la Finalissima: La goleada ante Italia

La edición más reciente del torneo, la Finalissima 2022, demostró el poderío sudamericano. Argentina, ganadora de la Copa América 2021, derrotó con contundencia a Italia, campeona de la Euro 2020, por 3-0 en el Estadio de Wembley, Londres, el 1 de junio de 2022.

 

Los goles de la victoria fueron anotados por Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. A pesar de no haber anotado, Lionel Messi fue nombrado el Jugador Oficial del Partido. Con ese triunfo, Argentina se convirtió en la defensora del título.

Temas:

Finalíssima Selección Argentina España fecha Qatar
